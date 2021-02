El blog de Elmer López: La historia de los equipos hondureños en los torneos de Concacaf

En esta serie de artículos, veremos todas las participaciones de los equipos hondureños en los torneos organizados por la CONCACAF.

PRIMERA PARTE: DE 1962 A 1972.

1962: Copa de campeones CONCACAF

Olimpia como Campeón Amateur del Campeonato de 1961, fue el representante de Honduras y se enfrentó al Alajuelense, Campeón de Costa Rica. Olimpia vs Alajuelense, 1-4-62 en Tegucigalpa: Olimpia 0:1 Alajuelense, gol de Guido Alvarado 30. Alajuelense vs Olimpia, 8-4-62 Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela: Alajuelense 1:1 Olimpia, goles de Guido Alvarado 41, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos 54.

1963: Copa de Campeones CONCACAF

Vida como Campeón Amateur del Campeonato de 1962, fue el representante de Honduras y se enfrentó al Xelajú Mario Camposeco, Campeón de Guatemala. Vida vs Xelajú Mario Camposeco, 28-4-63 en Tegucigalpa: Vida 2:2 Xelajú Mario Camposeco, goles de Israel Juárez 19, 85 por el Vida. Xelajú Mario Camposeco vs Vida, 5-5-63 Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango: Xelajú Mario Camposeco 6:0 Vida, goles de Rodolfo Chávez Lizano 25, 83, Haroldo Juárez Arjona 34, 69, Sergio Anaya 57, Rufino López 79.

1967: Copa de Campeones CONCACAF

Olimpia como Campeón del Campeonato de 1966, se enfrentó al Aurora, Campeón de Guatemala. Olimpia vs Aurora, 6-5-67 en Tegucigalpa: Olimpia 0:1 Aurora, gol de Manuel Recinos 64. Aurora vs Olimpia, 13-8-67 en Estadio del Ejército, Guatemala: Aurora 0:1 Olimpia, gol de Donaldo “Coyoles” Rosales 60. Aurora vs Olimpia, 20-8-67 en Estadio del Ejército, Guatemala: Aurora 2:0 Olimpia, goles de Félix Corado 59; Sergio Arias 63.

1968: Copa de Campeones CONCACAF

Olimpia como Campeón del Campeonato de 1967, se enfrentó al Alianza, Campeón de El Salvador. Alianza vs Olimpia, 21-4-68 Estadio Flor Blanca San Salvador: Alianza 1:2 Olimpia, goles de Odir Jacques 3; Ricardo Taylor 42, Donaldo “Coyoles” Rosales 51. Olimpia vs Alianza, 28-4-68 en Tegucigalpa: Olimpia 1:0 Alianza, gol de Conrado “Chorotega” Flores 32. En la Segunda Ronda, Olimpia se enfrentó al Aurora, Campeón de Guatemala. Olimpia vs Aurora, 3-11-68 en Tegucigalpa: Olimpia 1:1 Aurora, goles de Manuel Recinos 5; Donaldo “Coyoles” Rosales 35. Aurora vs Olimpia, 10-11-68 Estadio Mateo Flores de Guatemala. Aurora 4:0 Olimpia, goles de Reginaldo Alemán al 17, 59, Alex Frank 55 y Manuel Balboa 58.

Motagua como Campeón del Campeonato de 1968, se enfrentó al Saprissa, Campeón de Costa Rica. Saprissa vs Motagua, 25-4-69 Estadio Nacional de Costa Rica: Saprissa 4:0 Motagua, goles de Luis

Aguilar 19, Fernando Hernández 60, Luis Umaña 82, Eduardo Chavarría 86. Motagua vs Saprissa, 1-5-69 en Tegucigalpa: Motagua 1:1 Saprissa, autogol de Dagoberto Díaz para Motagua 15; Saprissa empató con autogol de Alfonso Navarro 19.

1970: Copa de Campeones CONCACAF

Olimpia como Campeón del Campeonato de 1969, se enfrentó al Municipal, Campeón de Guatemala. Olimpia vs Municipal, 17-5-70 en Tegucigalpa: Olimpia 3:2 Municipal, goles de Jorge Bran 40, Jorge “Indio” Urquía 67, Raúl Suazo Lagos 77; Antonio Martins 19, Alberto López Oliva 88. Municipal vs Olimpia, 25-5-70 Estadio Mateo Flores: Municipal 0:0 Olimpia. En la Segunda Ronda, Olimpia se enfrentó al Saprissa, Campeón de Costa Rica. Saprissa vs Olimpia, 21-6-70 Estadio Nacional de Costa Rica: Saprissa 1:0 Olimpia, gol de Juan León de penal 81. Olimpia vs Saprissa, 5-7-70 en Tegucigalpa: Olimpia 1:4 Saprissa, goles de Jorge Bran 13; Jaime Grant 9, Víctor Manuel Ruiz 15, Edgar Marín 46, Luis Aguilar 88.

1971: Copa de Campeones y Subcampeones CONCACAF

Motagua como Campeón y Olimpia Subcampeón del Campeonato de 1970, se enfrentaron a Saprissa, (Subcampeón) y Alajuelense (Campeón) respectivamente. Motagua vs Saprissa, 19-9-71 en Tegucigalpa: Motagua 0:3 Saprissa, goles de Hernán Morales 10, Fernando Hernández 18, Edgar Marín 60. Saprissa vs Motagua, 29-9-71 Estadio Nacional de Costa Rica: Saprissa 2:0 Motagua, goles de Odir Jacques 22, 65. Olimpia vs Alajuelense, 26-9-71 en Tegucigalpa: Olimpia 0:0 Alajuelense. Alajuelense vs Olimpia, 12-10-71 Estadio Alejandro Morera Soto: Alajuelense 1:0 Olimpia, gol de Walter Elizondo 60 de penal.

1972: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF

Olimpia como Campeón y Vida Subcampeón del Campeonato de 197,1 representaron a Honduras.

Toluca vs Vida, 23-7-72 Estadio Nemesio Diez de Toluca: Toluca 3:1 Vida, goles de Albino Morales 44, Vicente Pereda 65, 71; Oscar García 75 de penal. Vida vs Toluca, 30-7-72 Estadio Francisco Morazán: Vida 0:1 Toluca, gol de José Luis González 8. En la semifinal, Olimpia se enfrentó al Toluca.

Toluca vs Olimpia, 18-12-72 en Tegucigalpa: Toluca 0:1 Olimpia, gol de Reinaldo Mejía 32. Olimpia vs Toluca, 20-12-72 en Tegucigalpa: Olimpia 1:1 Toluca, goles de Jorge “Indio” Urquía 40; Héctor Hugo Eugui 72.

En la final, Olimpia se enfrentó al Robin Hood de Surinam, Campeón del Caribe. Robin Hood vs Olimpia, 28-1-73 Estadio Francisco Morazán: Robin Hood 0:1 Olimpia, gol de Jorge Bran 65.

Olimpia vs Robin Hood, 31-1-73 en Tegucigalpa: Olimpia 0:0 Robin Hood. De esta manera, Olimpia conquistó su primer título de Campeón de CONCACAF.Comentario: note el lector que, tanto en la Copa de 1962 como en la de 1963, Olimpia y Vida respectivamente, participaron como Campeones Amateurs del Fútbol de Honduras.

Sin embargo, CONCACAF los reconoció como Campeones Oficiales, permitiendo su participación en el certamen. Todo lo contrario, sucede en Honduras, cuando la FENAFUTH, sin ninguna justificación, se niega a reconocer como oficiales los primeros 18 torneos amateurs efectuados en el país (ver en diez.hn, “Mientras la FIFA y la RSSSF lo hacen, Olimpia sigue esperando que, en su país, la FENAFUTH le reconozca sus 40 títulos de liga”).

He aquí otra evidencia más de que los torneos amateurs fueron oficiales y deben de ser reconocidos como parte de la historia del fútbol de Honduras.