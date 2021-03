El blog de Mauricio Kawas: "Esperamos buen rendimiento en la gira Europa; me gustaría ver orden y estructura"

Algunas cosas no han salido según lo planeado por Fabián Coito de cara a los juegos amistosos ante Bielorrusia y Grecia. Sin embargo, me parece que, dentro de los retos por varias ausencias, se abrió la gran oportunidad de ver algunos jugadores que no estaban siendo considerados por el entrenador nacional.

Futbolistas como Jerry Bengtson, Deiby Flores y Johnny Leverón entre otros, se habían ganado una oportunidad para ser vistos con la camiseta de la bicolor en este proceso que todos esperamos lleve al fútbol catracho de nuevo a una copa del mundo.

Se puede pensar que sin la baja de Lozano por lesión y las ausencias de Bryan Róchez y Romell Quioto es probable que Jerry no hubiera encontrado espacio. Pero eso no quiere decir que no estuviera en la órbita del entrenador. Al final no debe ser importante el motivo, lo importante es que estará en los juegos y Coito podrá ver, por fin, si Bengtson encaja o no en su idea para la eliminatoria.

El blog de Gaspar Vallecillo: Democracia Corinthiana y el pasaje de Sócrates que cambió el fútbol

Lo más probable es que lo haga de buena manera. Goleadores como Jerry nunca sobran en un equipo.

Hay un elemento en este grupo elegido para los amistosos en Europa que quiero destacar. Predominan los jugadores de Liga Nacional. De los 22 convocados 13 son de nuestra liga.

Algo que era necesario ver porque con el nuevo formato de clasificación el número de convocados para cada ciclo de partidos a partir de septiembre deberá ser mucho más robusto de lo habitual.

Es por eso que insistimos en microciclos de trabajo con elementos del plano local para ir teniendo opciones al momento del inicio de los partidos de la eliminatoria. Hoy por fin, Coito trabajará varios días con algunas de sus posibles opciones.

Y deben creerlo, varios de estos jugadores serán fundamentales a partir del mes de septiembre cuando la Selección tenga que disputar tres partidos en apenas 13 días. Ninguna de las escuadras que estará en la fase final podrá sobrevivir con el habitual listado de 26 convocados. Ahora mínimo habrá que tener un abanico algo más amplio para mantenerse competitivos en esta exigente eliminatoria.

Bielorrusia y Grecia serán dos buenos exámenes para medir si finalmente el Profesor Fabián Coito aterrizó con el estilo de juego que más le gusta. Van a cambiar algunos nombres, pero será importante ya ir definiendo a qué se quiere jugar y a qué se va a jugar.

Tenemos el mes de junio a la vuelta de la esquina y en esos días la Bicolor se medirá a rivales directos por la Liga de Naciones. Es justamente en ese mes que nos daremos cuenta qué tan bien marcha el proceso o si el proceso no marcha para ningún lado bueno.

Así que más que ganar en estos partidos de marzo me gustaría ver orden y estructura en el equipo. Algo que nos deje la sensación que hay algo bueno construyéndose y que el Profesor Coito sabe bien lo que ha estado haciendo, aunque se le haya visto poco trabajando en el campo con el proyecto de la absoluta.