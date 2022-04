Blog de Elmer López: los edulcorantes artificiales, un factor de riesgo para padecer de cáncer

Los edulcorantes artificiales son los sustitutos del azúcar (sacarosa) que actualmente se utilizan ampliamente a nivel mundial en la elaboración de bebidas gaseosas libres de azúcar y ciertos alimentos. Se promocionan por tener un bajo contenido de calorías, es decir, por ser teóricamente más saludables.

La industria alimentaria utiliza varios tipos de edulcorantes, entre ellos los más utilizados son el aspartamo, el acesulfamo-k y la sucralosa. Dentro de los productos que más los utilizan están los refrescos (Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Coca Cola Zero Cafein Free, Pepsi Max, Fanta Zero, Sprite Fresh, Sprite Zero, Mountain Dew Sugar Free, Red Bull Sugar Free, Nestea Sugar Free), así como en productos como chicles, yogures light y suplementos proteicos.

Sin embargo, la relación entre el consumo de estos edulcorantes artificiales con el riesgo de desarrollar cáncer ha sido confirmado por un estudio observacional realizado en la población Nutri Santé en Francia y publicado el 24 de marzo 2022 por la revista PLoS Medicine 19(3): e1003950. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003950.

El estudio demostró que las personas que consumen estos productos (por encima de la media), especialmente aspartamo y acesulfamo-potasio, a quienes se les siguió por un período de 8 años, tuvieron un riesgo 13% mayor de desarrollar un cáncer en general que aquellos que no los consumieron.

Además, un mayor consumo de aspartamo se asoció con un aumento del 22% en el riesgo de desarrollar cáncer de mama y un aumento del 15% en el riesgo de desarrollar cánceres relacionados con la obesidad como ser cáncer colorectal, cáncer de estómago, hígado, boca, faringe, laringe, esófago, ovarios, endometrio y próstata, en comparación con no consumir ninguno de estos edulcorantes.

La Dra. Charlotte Debras del Instituto nacional de Salud e Investigación Médica de Francia concluyó: “Nuestros hallazgos no respaldan el uso de edulcorantes artificiales como alternativas seguras para el azúcar en alimentos o bebidas y proporcionan información importante y novedosa para abordar las controversias sobre su posible efecto adverso para la salud”.