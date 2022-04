Blog de Elmer López: Los campeonatos nacionales del fútbol hondureño que la historia reclama

A partir de 1951, el futbol nacional pasó a manos de la Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras (creada el 8 de marso de 1951 bajo Decreto Legislativo No 97), quien organizó 13 Campeonatos Nacionales de Fútbol, y cuyos equipos campeones fueron:

Posterior a l reconocimiento de la FIFA, la Federación Nacional de Cultura Física y Deportes de Honduras (creada el 25 de febrero de 1936 por Decreto legislativo No 101) desarrolló 4 Campeonatos Nacionales de Fútbol cuyos equipos campeones fueron:

En 1927, Costa Rica f ue el primer país centroamericano, cuyo fútbol fue reconocido por la FIFA (verlo en fifa.com). Sin embargo, los costarricenses desde 1921 ya desarrollaban sus campeonatos nacionales de futbol. Por lo tanto, FIFA actualmente reconoce seis torneos amateurs del fútbol de Costa Rica c omo torneos oficiales.

Por tanto, los 17 Campeonatos Nacionales de Fútbol realizados de 1947 a 1964 son torneos que reunieron todas las condicionalidades jurídicas y deben de ser reconocidos como Campeonatos Oficiales por las autoridades de la FENAFUTH. El hecho de que sean torneos jugados en la época amateur no tiene nada que ver.

Recordemos que la FIFA reconoce como oficiales los torneos amateurs, por ejemplo, los mencionados seis torneos del fútbol de Costa Rica, así como los torneos de la Copa del Rey en España, los torneos amateurs del fútbol de Inglaterra, Italia, Argentina y Uruguay por dar más ejemplos (ver, “Elmer López le responde a periodista tico: Honduras el país que no oficializa sus torneos amateurs”).

Es importante mencionar que FIFA sí reconoce los siete torneos amateurs ganados por Olimpia, pues en su página oficial fifa.com, con fecha 24 de marzo de 2009, textualmente así aparece:

“Olimpia (Honduras) Principales títulos:

Era amateur

Liga Honduras: (7) 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964”.

Célebres nombres de jugadores hondureños (leyendas), como: “Majoncho” Sosa, “Joyo” Salomón, “Bidindi” Guerrero, Porfirio Betancourt (Padre), “Cacabancha” Price, Ronald Leaki, Raúl Graunard, “Furia” Solís, “Popo” Godoy, “Cayuyo” Williams,, los hermanos Padilla, “Picho Pacho” Rodríguez, Zacarías Arzú, “Calistrín” Suazo, “Coneja” Cardona, “Brujo” Martínez, “Tenazas de Acero” Garbuth, “Venturita” Ramos, y muchísimos nombres más, dejaron de existir futbolísticamente, sólo por haber jugado antes de 1965.

De igual manera, desde 1947 a 1964, Honduras participó con su Selección Nacional en los diferentes torneos del área y en las eliminatorias a los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, integrada con los jugadores antes mencionados, pero que, como en Honduras el fútbol nace en 1965, esas representaciones “no existieron” por un acto antojadizo y sin ningún fundamento jurídico que lo avalara.

En todos los países donde el fútbol amateur ha sido reconocido como oficial, es porque priva el sentimiento del bien común (prestigio del fútbol nacional) por sobre el bien del interés particular. Sin embargo, la mentalidad del hondureño, desgraciadamente es diferente. No podemos asimilar y mucho menos aceptar el bien del vecino, y continuamente tratamos de perjudicarlo ya sea, no haciendo nada o actuando deliberadamente en su contra.

Por eso nuestro fútbol no progresa, prueba de esto es la humillante última posición de nuestra máxima representación nacional en el recién terminado fallido proceso hacia el mundial Qatar 2022, o el tener que presenciar las lamentables escenas ocurridas la noche del sábado en el recién pasado clásico sampedrano.

Te puede interesar: El blog de Gaspar Vallecillo: “Modelo de juego para el fútbol de Selecciones que repercuta en la Mayor”

Ya es tiempo de sanear nuestro fútbol, ya es tiempo de hacer justicia. Llego el momento de escribir la verdadera historia del futbol de Honduras.

Nuestra historia futbolística no comenzó en 1965 sino en 1947, no tenemos 79 torneos disputados (incluyendo el actual torneo, Clausura 2022), sino que 92 torneos, lo que automáticamente nos convierte en la segunda liga con más antigüedad de Centroamérica.

Ver: Las cosas que debes saber sobre el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia por el Clausura-2022

Por tanto, le corresponde a la FENAFUTH agregar siete títulos más al Olimpia, dos títulos más al Motagua, un título más al Victoria y al Vida; así como reconocerle los dos títulos históricos al Club Hibüeras, y uno a los clubes Sula, Aduana, Federal y Abacá.

La historia nunca podrá ser borrada, y siempre terminará por hacer justicia.