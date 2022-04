Las cosas que debes saber sobre el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia por el Clausura-2022

1. El derbi capitalino se jugará sin los principales técnicos de los dos equipos. Pablo Lavallén (Olimpia) por expulsión y Hernán Medina (Motagua) porque no ha sido inscrito ante la Liga Nacional.

El contraste de ambos clubes es distante y bastante diferente porque los leones llegan a este cotejo como líderes y con ganas de seguir liderando el certamen, no así Motagua que viene de cuatro derrotas al hilo.

3. Motagua encadena 4 caídas al hilo. Si Olimpia lo derrota, el equipo azul consumará e igualará su peor racha de las últimas dos décadas con cinco reves seguidos.

4. Con respecto a las bajas, Motagua es el más golpeado. Los azules no tienen para el clásico a Jonathan Rougier, Diego Rodríguez, Carlos Adonys Mejía, Walter Martínez y al juvenil Geovanny Bueso. Olimpia no podrá tener a Ever Alvarado por lesión y Maylor Núñez por suspensión.

5. Las estadísticas nos dicen que Motagua suma 3 juegos sin perder contra Olimpia en la Liga Nacional. Los azules van hoy por romper la crisis y ganarle al león.