Brayan Beckeles deja dardos a los críticos de Olimpia tras la polémica ante UPN: “Es triste que quieran manchar el fútbol”

Asimismo, Brayan dejó claro el deseo que tiene con el CDS Vida, el equipo que lo llevó a destacarse de primero en el fútbol nacional, ¿qué mensaje le dejó a los “Cocoteros”?

¿Qué opina sobre el polémico partido en Choluteca?

Siempre hay que jugar para beneficio del fútbol. Si ven el partido UPNFM había hecho un partido espectacular. Para mí en lo personal, viéndolo desde afuera, habían jugado bien, UPN tuvo su ocasión de gol, iban ganando y manchar su partido por cosas extras creo que no era lo correcto, este mundo es así, cada quien toma decisiones, cada quien ve lo que conviene, pero esperemos que siempre triunfe el fútbol. En la vida Dios siempre te cobra las cosas que hagas mal o bien vas a tener repercusión después. Esperemos que no vuelva suceder y que siempre sea a beneficio del fútbol todo lo que sucede. Y en vez de estar hablando de un apagón de luz, hay que estar hablando de que habían ganado bien, de que habían acortado su distancia con el Vida y tenían igualdad de puntos.

Esto los lleva de encuentro, no es la primera vez de los apagones, Héctor Vargas dijo que lo había hecho, ¿cómo nos deja parados a nivel nacional e internacional?

De encuentro cada nosotros tendrá diferentes puntos de vista, yo soy de La Ceiba, te imaginas todo lo que están pensando en La Ceiba. Esto es así, cada quien tiene su punto de vista, yo estoy para el equipo, con mis compañeros, el fútbol es de tres resultados, me tocó pelear descenso y yo sé lo que es pelear descenso, cuando lo peleas siempre sacas partidos que nadie espera, por ese lado no me preocupo. Es triste que quieran manchar el fútbol, el fútbol no es nada de esas cosas, que faltaban cuatro minutos. Yo siempre he dicho “Cuando haces algo, ¿para qué venir y decirlo después?”.

Quédate con lo que hiciste, no venir a querer meterle ideas a la gente. Siempre he dicho: “Vos lo hiciste y te dio resultados, pero sabés que era incorrecto, no podés inducir eso a las demás personas”. En el fútbol hay muchos niños que nos miran, nuestros hijos, no sé con qué cara podés llegar a tu casa y decir esto malo y lo estás haciendo público, no vale la pena. Nosotros mismos tenemos que seguir limpiando la cara del fútbol, el fútbol se habla dentro de la cancha, no fuera. Entonces, cuando haces las cosas bien dentro de la cancha, te va ir bien.

¿Hubo malicia con el respecto en el partido de Choluteca?

No puedo decir eso, yo no vi. Al final no es juzgar ni nada, eso quedó en el pasado, es aparte. Ahorita tienen que estar emocionados, yo estoy emocionado con el cierre de la Liga Nacional, de eso hay que hablar más. Te das cuenta que están peleando el primer lugar tres equipos, el descenso está parejo, ¿qué más le podés pedir al fútbol? Ya tiempos no pasa esto, si nos enfocamos en tonteras que no vamos a cambiar, vamos a seguir hablando de lo mismo. Ahora tenemos que hablar de Victoria que ganó ayer, nos puso en una situación buena a nosotros porque ante de los partidos teníamos claros que podíamos quedar en tercero, ahora que pasaron los resultados nos damos cuenta que podemos quedar en primer lugar y que Dios no ha bendecido con eso.

¿Qué espera de la última jornada ante Victoria y Motagua sería un rival difícil en liguilla?

Yo ayer feliz que Victoria ganara, contento, feliz de que ganara (entre risas). Real Sociedad jugó un buen primer tiempo. Al final, en la liguilla todo cambia, esto es así, todo el torneo habíamos andado muy bien, pero perdimos tres partidos y nos complicamos todos, creo que el torneo es una cosa, la liguilla es otra. Marathón venía de ganarnos a nosotros, ayer pierde con Victoria, esto es fútbol, lo bonito del fútbol es eso, qué aburrido es que siempre ganó éste, en el fútbol siempre hay sorpresas, siempre digo que Victoria juega bien, el domingo será un bonito partido, esperemos que todo salga bien para que podamos quedar en el primer lugar y que pueda salvarse Vida, es lo que uno pide como persona.

Tengo amigos en la UPNFM, pero solo se puede salvar uno, no deseo que ellos se vayan, pero siempre mi deseo es a favor del CDS Vida. El domingo todos debemos a disfrutar de la Liga Nacional, todo mundo, va a estar bonito, tenés que ver cinco teles para ir viendo cada gol, cada momento y estar con la calculadora.