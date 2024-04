Victoria tumba al Marathón que desaprovecha chance de oro para quedarse con las vueltas del Clausura

¡ASÍ SE VIVIÓ EL MINUTO A MINUTO DEL VICTORIA VS MARATHÓN!

ROJAS: No hubo.

GOLES: No hubo.

ROJAS : No hubo.

Félix Crisanto tuvo la gran oportunidad del gol del empate. El ex Olimpia y Motagua en el minuto 85’ se metió con garra al área rival, soltó un derechazo, pero la noche en La Ceiba terminó confirmando que el equipo de Názar estaba con mucha suerte. ¡Al final el verde quemó el primer cartucho y perdió el cotejo!

En el complemento del duelo, “La Tota” Medina mandó al campo de juego a Selvin Guevara, Júnior Lacayo y Tomás Sorto. El monstruo verde no estaba lucido con su nivel de juego. Victoria estaba opacando el ritmo futbolístico del conjunto ceibeño.

Marathón se fue con todo buscando el empate sobre el área del Victoria. Alexy Vega, ex de la casa albiazul, intentó mediante larga distancia, pero no encontró fineza en la portería rival.

¡Duro revés! Este jueves finalizó la jornada 17 del torneo Clausura con el trascendental partido entre Victoria vs Marathón en el Estadio Ceibeño.

79’: ¡CADERAAAAAAAAAA! El balón pegó en la cadera y el réferi acierta en no señalar tiro de penalti en favor de la visita.

56’: Marathón no encuentra la fórmula para doblegar la cabaña del Victoria. Los Jaibos siguen venciendo al verde.

Este resultado le permite a Marathón, en caso de vencer al Victoria, asegurar el liderato y su boleto directo a las semifinales.

Los verdolagas visitan a la Jaiba Brava en el Estadio Municipal Ceibeño, escenario donde ha ganado en 36 ocasiones, empatado 22 y caído en 21.

El equipo de Salomón Názar ya no se juega nada, hace unas jornadas respiraron por el tema del no descenso, pero ya no tienen opciones para entrar a la liguilla.

Posiciones de Marathón y Victoria en el Clausura 2024

Marathón es líder con 32 unidades, seguido del Olimpia con 32, por lo que de sumar un nuevo triunfo estaría ya en semifinales.

Por su parte, el Victoria es octavo lugar en el Clausura 2024 con 17 unidades y se encuentra sin opciones para clasificar a la liguilla.Esto debido a que el sexto lugar, Génesis, tiene 24 unidades y aunque la Jaiba Brava ganara sus últimos dos partidos no alcanzaría a los de Comayagua.

Hora y dónde ver el Victoria vs Marathón

Victoria y Marathón se medirán en el Estadio Municipal Ceibeño minutos después del final entre Motagua y Real Sociedad.

El cotejo arrancará a las 7:30 pm y se podrá ver a través del canal de Deportes TVC, además de DIARIO DIEZ.