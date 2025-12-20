¿Quién tiene mejor promedio? "Yio" Puerto, Messiniti y De Olivera, la lucha por el título del gol está al rojo vivo

Entre el campeón goleador la lucha la protagoniza el joven catracho Erick ‘Yio’ Puerto , el argentino Nicolás Messiniti, ambos estrenándose en la Liga Nacional de Honduras.

Es muy satisfactorio que a pesar de lo negativo de nuestro fútbol hayan situaciones que se destacan como la lucha de goleadores que encontró el torneo Apertura.

Y se suma a la lista el uruguayo Rodrigo de Olivera que está pasando por su mejor momento desde que llegó a tierras catrachas hace tres años, primero a Juticalpa FC y ahora en el Olancho FC.

Los tres suman 48 dianas y se las reparten en 16 cada uno, con sus actuaciones ayudaron a Platense, Marathón y Olancho FC respectivamente a meterse en la fase final del campeonato.

Sus perfiles y cualidades son muy diferentes, por ejemplo, el fuerte de Puerto es su pierna derecha con la cual ha gestado ocho anotaciones.

Oliveira, por su parte, es el delantero que más ha celebrado goles de cabeza entre ellos (cuatro en total) y Nicolás Messiniti es un muy buen definidor con su pie izquierdo, ha marcado ocho. La carrera entre rompe redes siguen en el aire.



​​​​​LAS ESTADÍSTICAS DE LOS GOLEADORES DEL APERTURA