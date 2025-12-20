¿Quién tiene mejor promedio? "Yio" Puerto, Messiniti y De Olivera, la lucha por el título del gol está al rojo vivo

Es muy satisfactorio que a pesar de lo negativo de nuestro fútbol hayan situaciones que se destacan como la lucha de goleadores que encontró el torneo Apertura.Entre el campeón goleador la lucha la protagoniza el joven catracho <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/erick-yio-puerto-contrato-ofertas-tiene-platense-delantero-honduras-liga-nacional-CL28323515#image-1" target="_blank">Erick ‘Yio’ Puerto</a></b>, el argentino Nicolás Messiniti, ambos estrenándose en la Liga Nacional de Honduras.