Messiniti hace olvidar a Arboleda y supera récord que tenía el colombiano con Marathón

Ocho años después, Messiniti ha superado esa extraordinaria campaña de Yustin ya que el cafetero llegó a los 14 tantos con la camiseta del equipo que este 25 de noviembre arriba a sus 100 años de fundación.Cabe resaltar que Arboleda marcó un total de 59 goles en 98 partidos con el monstruo, donde ganó un título de Liga Nacional y Copa Presidente. Posteriormente fue fichado por el <b>Olimpia</b>, en donde sigue cosechando éxitos.Por ahora, <b>Nicolás Messiniti</b> junto al cuerpo técnico, directiva y jugadores del <b>Marathón </b>esperan conseguir la ansiada Décima en el Apertura 2025-2026 y cerrar de la mejor manera el torneo de su Centenario.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/john-jairo-lopez-desahoga-triunfo-victoria-advierte-jugadores-problemas-economicos-FJ28303420" target="_blank">VER MÁS: John Jairo López se desahoga tras triunfo de Victoria y advierte que más jugadores quieren irse por problemas económicos</a></b>"Sabemos que es un año especial. La gente está ilusionada y nosotros también, vamos por ese objetivo y creo que estamos en buen camino. Vamos a dejar la vida para poner al Marathón en lo más alto", dijo en su momento el argentino en charla exclusiva con DIEZ.