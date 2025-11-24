Javier López elogia a su equipo y deja claro mensajes para sus rivales en Liga Nacional: "Se va a ver al mejor Motagua"

<b>La jugada preparada: </b>"Si, toda esta parte del juego la tenemos analizada, como se coloca el rival y vamos generando la ocupación de los espacios. Hoy salió, a veces no te sale nada, es fútbol; a veces estos partidos que comienzan ganando en el minuto 1 cuesta mucho ganarlos, parece una cosa y acaba siendo a otra. Felicito al equipo, porque en el contexto en el que estamos, poder haber sacado estos cuatro partidos adelante es de aplaudir".<b>¿Ya encontró su equipo titular? </b>"En todas las posiciones han habido cambios, creo que no he podido repetir una alienación en ningún partido, por tema de selección, menores, tarjetas, lesiones y en el caso del portero, pues es el de cualquier otra posición donde han habido modificaciones y este mes nos ha dado la oportunidad de darle minutos a otros jugadores. Tenemos una serie de jugadores jóvenes que están levantando la mano y eso nos ayuda a ser más competitivos".