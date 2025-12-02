Auzmendi se sincera: su futuro, el regreso a Motagua y la naturalización para jugar con Honduras en el Mundial 2030

El ex delantero del Motagua, Agustín Auzmendi, presenció esta noche la dura derrota del ciclón azul ante Platense en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Auzmendi, quien estuvo acompañado de su esposa Cecilia García en el palco, dedicó tiempo a los medios de comunicación para hablar sobre su presente en el Godoy Cruz, equipo que descendió en la Liga de Argentina.

El pistolero que fue campeón de la Liga Nacional con Motagua también habló de su posible regreso al Ciclón, de las ofertas en México y de la naturalización para jugar con la H.

ENTREVISTA DE AUZMENDI CON DIARIO DIEZ

¿Qué representa volver a Honduras? Como digo siempre, Honduras es mi segundo país. Es el país que me dio mi familia, mi novia, mi hija y estoy contento de estar de vuelta. ¿Qué nos podes contar de la experiencia que tenes en Argentina? Fue un sueño cumplido de chiquito de jugar en la Primera División y recorrer estadios que solo veía en la tele. Estoy muy dolido por el descenso del club y ahora hay que levantarse, hay que dar la pelea.

¿Cuáles son los próximos planes? Por los momentos me toca volver a Mendoza a entrenar con el club y después veremos qué es lo que pasa. ¿Te has planteado volver al Motagua o qué contrato hay en el club? Si, tengo dos años de contrato con el club. Son cosas que no hemos hablado y el club entra en elecciones presidenciales en estos días y después nos sentaremos hablar para ver qué sucede. ¿Hay ofertas en el fútbol mexicano? Sé que llegaron algunas cosas a manos de mi representante. Cómo te dije son cosas todavía el club está en un proceso de elecciones y hay tiempo para hablar después de eso. ¿Sería un gran salto para ti? Si, sin duda alguna que uno tiene que trabajar para el futuro para poder estar bien. Todos sabemos que la carrera del futbolista es corta y uno tiene que pensar lo mejor para su familia. ¿Volver a Honduras es una posibilidad? Todo está por verse y la situación del club y la mía. Hoy estamos disfrutando y después ya se verá. Sin duda alguna esta la posibilidad ¿El tema de la naturalización se ha avanzado? Si hemos hablado con la gente de acá de Honduras y de hecho ahora estamos nacionalizando a la bebé para que sea hondureña también y ahí será más fácil para mí. Estamos hablando y esperemos se resuelva.