Auzmendi se sincera: su futuro, el regreso a Motagua y la naturalización para jugar con Honduras en el Mundial 2030

<b>LA ELIMINACIÓN DE LA H.</b>Veíamos todos los partidos. Cuando llegamos a Buenos Aires lo pusimos en el celular y se nos fue en los últimos minutos y estábamos haciendo esfuerzo para ir al repechaje.<b>¿Has hablado con alguno de tu ex compañeros sobre la eliminación de Honduras? </b>No he hablado con varios, pero si sé que han quedado golpeados y es un golpe bastante duro y yo tenía la ilusión de que ellos fueran al Mundial. Ahora a la próxima hay que pelear para otro Mundial.<b>¿Habrá Auzmendi para el 2030? </b>Hay que respetar a los delanteros y a todos los chicos que están haciendo bien para conseguir una convocatoria.