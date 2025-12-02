Liga Nacional

Motagua vs Platense EN VIVO: ¡El "Mimado" quiere dar un golpe de autoridad previo a la liguilla del Apertura 2025!

EN DIRECTO | Motagua recibe al Platense en la jornada 21 del torneo Apertura 2025 d la Liga Nacional de Honduras.

INICIA: 7:30 PM
Motagua
Motagua
-
Platense
Platense
-
    Mario O. Figueroa
2025-12-02

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras se pone en marcha este martes 2 de diciembre con dos interesantes encuentros deportivos. Uno de los juegos de este día, será que sostendrán Motagua y Platense en un partido que se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa.

Para las águilas es un juego de poca trascendencia debido a que son terceros en la tabla de posiciones con 32 puntos, ya no aspiran ni al primero o segundo lugar, además nadie los puede mover de la segunda posición y aseguraron su boleto a la triangular final. El partido inicia a las 7:30 PM y lo podés ver por Deportes TVC. También lo podés seguir por www.diez.hn

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
