Motagua vs Platense EN VIVO: ¡El "Mimado" quiere dar un golpe de autoridad previo a la liguilla del Apertura 2025!

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras se pone en marcha este martes 2 de diciembre con dos interesantes encuentros deportivos. Uno de los juegos de este día, será que sostendrán Motagua y Platense en un partido que se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa.

Para las águilas es un juego de poca trascendencia debido a que son terceros en la tabla de posiciones con 32 puntos, ya no aspiran ni al primero o segundo lugar, además nadie los puede mover de la segunda posición y aseguraron su boleto a la triangular final. El partido inicia a las 7:30 PM y lo podés ver por Deportes TVC. También lo podés seguir por www.diez.hn