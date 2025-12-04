Kevin López revela ofertas, habla de su tatuaje del león y confirma por qué salió de Olimpia: "Me dolió bastante"

<b>Kevin López </b>ha quebrado el silencio tras salir del <b>Olimpia </b>y ahora enfrenta un momento crucial en su carrera tras quedar como agente libre. Después de varios años en uno de los clubes más grandes del país, López se muestra tranquilo y optimista mientras espera nuevas oportunidades.El 'Choloma' sí reconoció en esta entrevista con DIEZ que su salida no fue la que esperaba, asume la situación con madurez, apoyado por su familia y confiando en que su futuro traerá nuevos retos y crecimiento, pero entiende que el mundo del fútbol está lleno de decisiones difíciles.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/declaraciones-edrick-menjivar-olimpia-liga-nacional-honduras-2025-DH28496137" target="_blank">VER MÁS: Edrick Menjívar responde a jugadores que rescindieron con Olimpia: "Yo quiero estar aquí siempre; no sé qué sentimiento habrán tenido"</a></b>En la misma comparecencia <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/kevin-lopez-olimpia-baja-motagua-ofrecido-liga-nacional-BO28372452" target="_blank">Kevin López aclaró los rumores sobre un tatuaje</a></b> que mucha gente relacionó con el mismo <b>Olimpia </b>ya que es un león, explicando que se trata de un símbolo personal bíblico y de fe, sin intención de generar polémica.El jugador subraya la importancia de la confianza y la continuidad para recuperar su nivel óptimo dentro del campo. Reconoce que algunas opiniones surgidas tras la eliminación de la <b>Copa Centroamericana</b>, pero se mantiene firme para superar esas etapas difíciles y demostrar que sigue siendo un profesional comprometido.