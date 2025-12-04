Kevin López revela ofertas, habla de su tatuaje del león y confirma por qué salió de Olimpia: "Me dolió bastante"

Kevin López ha quebrado el silencio tras salir del Olimpia y ahora enfrenta un momento crucial en su carrera tras quedar como agente libre. Después de varios años en uno de los clubes más grandes del país, López se muestra tranquilo y optimista mientras espera nuevas oportunidades. El 'Choloma' sí reconoció en esta entrevista con DIEZ que su salida no fue la que esperaba, asume la situación con madurez, apoyado por su familia y confiando en que su futuro traerá nuevos retos y crecimiento, pero entiende que el mundo del fútbol está lleno de decisiones difíciles. VER MÁS: Edrick Menjívar responde a jugadores que rescindieron con Olimpia: "Yo quiero estar aquí siempre; no sé qué sentimiento habrán tenido" En la misma comparecencia Kevin López aclaró los rumores sobre un tatuaje que mucha gente relacionó con el mismo Olimpia ya que es un león, explicando que se trata de un símbolo personal bíblico y de fe, sin intención de generar polémica. El jugador subraya la importancia de la confianza y la continuidad para recuperar su nivel óptimo dentro del campo. Reconoce que algunas opiniones surgidas tras la eliminación de la Copa Centroamericana, pero se mantiene firme para superar esas etapas difíciles y demostrar que sigue siendo un profesional comprometido.

- LA ENTREVISTA -

​​​​​¿Cómo han sido tus días desde que eres agente libre?



Bien, tranquilo. Estoy esperando qué decisión tomamos, trabajando en casa para llegar bien a donde se decida. No podemos dejar de trabajar en lo físico ni bajar el ritmo, sé que el tiempo es corto y hay que llegar en buena forma al club donde decida continuar mi carrera. ¿Cómo te sentís después de esos años en Olimpia y ahora estar sin contrato?



Estoy tranquilo. No era lo que queríamos ni la forma en que quería que terminara, pero la vida y las decisiones son así. Esta vez me tocó, pero estoy con mi familia, en lo personal trabajando para estar bien físicamente y confiando en que algo mejor va a salir. ¿Extrañás a los compañeros y la rutina de entrenar cada día? Sí, claro que sí. Se extraña compartir con el grupo, los compañeros y amigos que dejé. Pero como te digo, el fútbol son decisiones y aunque no quería que fuera así, estoy tranquilo, trabajando y esperando qué decisión tomamos. ¿Por qué se dio la salida ahora y no al final del contrato?



Son cosas personales, temas que a veces uno no está de acuerdo y pasan, como pasa en la vida. No quería que terminara de esa manera, pero hay decisiones que uno tiene que aceptar y esta vez me tocó tomar esa decisión junto a mi familia, pero estoy tranquilo.

¿Te sentías en paz contigo mismo en estos últimos tiempos en Olimpia?



No quiero entrar en detalles, pero hubo cosas que se dieron que prefiero no comentar. Estoy muy agradecido con la institución por haberme abierto las puertas y los momentos bonitos que pasé. No todo fue como esperaba, pero ya ese ciclo terminó y ahora toca prepararme para lo que venga. ¿Es cierto que te hiciste un tatuaje del león por Olimpia?



Cuando se dio la noticia, muchos en redes sociales fue lo primero que sacaron que qué iba a hacer ahora. No, en ningún momento dije que fue por el club ni por la institución. El tatuaje lo quería hace mucho tiempo, tiene un significado personal y bíblico, relacionado con la fe. Respeto mucho al club y quiero aclarar que el tatuaje no tiene nada que ver con Olimpia. ¿Qué tan lejos estás de recuperar tu mejor versión en el fútbol?



No diría lejos. El fútbol depende mucho de la confianza y la continuidad en los partidos. A veces, cuando no confían en uno o no tienes minutos, es difícil. Pero creo que necesito jugar más y trabajar para volver a mi mejor nivel. Venía haciendo bien las cosas, anotando goles y uno a veces necesita ese seguimiento y continuidad.

¿Sentiste que caía mucha culpa sobre vos tras la eliminación de la Copa Centroamericana porque fallaste el penal?



Sí, se entiende al aficionado que cuando se juega algo importante, las expectativas son grandes. Fallé un penal y fue un momento difícil y doloroso, me dolió bastante, pero el fútbol es así. Hay que pasar la página, respetar la opinión de la afición y seguir adelante. ¿Cómo sientes que te vas de Olimpia después de tantos años?



Me voy bien, aunque con expectativas regulares, porque esperaba hacer mucho más. Hubo decisiones que no dependían de mí, pero estoy agradecido por todo lo vivido en el club. ¿Qué diferencias encontraste entre los entrenadores Troglio y Espinel?



Son técnicos muy buenos. Siempre respeté sus decisiones aunque a veces no estuve de acuerdo. En general, tuve una buena relación con ellos y siempre traté de trabajar con profesionalismo. La decisión la tomé pensando en mi bienestar. ¿Qué técnico sientes que ha impulsado más tu carrera?



El profe Diego Vazquez, porque me dio la oportunidad en Motagua, me hizo crecer como jugador y me ayudó a hacer mi nombre, obvio, mil veces con él porque con él comenzó todo. Con la salida de Olimpia, ¿tenés puertas abiertas para regresar a Motagua?



Sí, las puertas están abiertas, soy profesional, en todos los clubes donde estuve. Estoy viendo las opciones con calma para tomar la mejor decisión para mi carrera.