Tilguath arremete contra sus jugadores ante la pésima segunda vuelta que han hecho: "Me oyen, pero no me escuchan"

Olancho FC no ha logrado conseguir un triunfo en todo lo que va de la segunda vuelta del campeonato local, cosechando cuatro derrotas y cinco empates, sumando apenas cinco puntos de 27 posibles. El último juego que ganaron fue ante Choloma , que cayó derrotado 6-2 en dicho encuentro por la jornada 11 en el cierre de la primera mitad del torneo.

Los Potros de Olancho dirigidos por Reynaldo Tilguath viven un amargo presente en el cierre de las vueltas regulares de la Liga Nacional de Honduras , luego de empatar ante Olimpia en la fecha 21 del campeonato 2-2 en el estadio Juan Breve Vargas y consumar su noveno juego consecutivo sin conocer la victoria.

El panorama no es el más favorable para Olancho, ya que dependen del resultado que se dará en el encuentro de la última fecha entre Lobos y Real España, "no dependemos de nosotros; dependemos de lo que pase en Choluteca y de nosotros ganar en Choloma".

Los dirigidos por Reynaldo Tilguath marchan en la séptima posición con 24 unidades, detrás de Lobos UPNFM quien es el competidor directo por el último cupo para disputar las triangulares del torneo. El "Chino" ha expresado en reiteradas ocasiones que, "los entrenadores vivimos de resultados, y cuando no se dan, el primero que sale es el entrenador".

CONFERENCIA DE PRENSA

-Sus valoraciones del partido.

Mira, es complicado. A veces nos hacen unos goles que en la semana los internos te dicen cómo te los van a hacer. Es como cuando te dicen, “no te vayas por ahí porque vas a chocar”, y voy yo y choco. En el segundo gol parecemos niños. Está bien que se lo hagan a la reserva, pero que nos lo hagan a nosotros, un equipo profesional que se entrenó y te lo hacen de esa manera, es difícil.

-Una pesadilla la segunda vuelta.

No hemos sumado, de nada te sirve que juegues bien si no ganas. Esto es de hacer goles, hicimos dos y nos hicieron dos. Ahora no dependemos de nosotros; dependemos de lo que pase en Choluteca y de nosotros ganar si o si en Choloma.

-Su continuidad en Olancho.

Yo siempre les he dicho, los entrenadores vivimos de resultados, y cuando los resultados no se dan, el primero que sale es uno. Eso está claro. Entonces hay que terminar y si hay una leve esperanza, una leve oportunidad, hay que pelear hasta el final.

-No aparecen los jugadores de experiencia.

El confort a veces es un poco complicado. Tenemos buen equipo, pero de qué sirve que ustedes me digan que yo soy bueno si en la cancha lo tengo que demostrar. Tengo que correr más que el rival, jugar mejor que el rival y tratar de estar concentrado siempre los 90 minutos. Porque créanme, voy a preguntarles a los jugadores, ¿vimos el video de cómo nos podían hacer goles? Y dicen que sí, y nos los hacen de esa manera. Entonces yo estoy hablando al pedo. Yo les digo una cosa, les entra por aquí, solo oyen, no escuchan. Son cosas diferentes.

-La inversión de la directiva para este torneo.

Es una buena inversión para poder pelear arriba, pero esa última esperanza la tenemos, hay que tratar de ir a Choloma y ganar, porque solo nos sirve ganar y depender de distintos resultados. A los muchachos decirles que no bajen los brazos. Hay que entrenar mañana y preparar el partido del domingo.

-El llamado y su petición a la Liga Nacional.

Preocúpense por Victoria, por Choloma, por Juticalpa, y si hay una asociación de jugadores, preocúpense por sus compañeros de profesión, porque el fútbol da vueltas: hoy estás en un lugar donde te pagan al día y mañana podés estar en otro donde no se te pague. Hay que ver que esos equipos terminen dignamente; tanto Juticalpa como Choloma y Victoria tienen problemas, y uno conoce interioridades de los demás jugadores. Hay que hacer más profesional la Liga, y después se preguntan por qué nosotros no vamos al Mundial.

Olancho es un equipo responsable, que te paga al día; inversionistas así no hay muchos y hay que cuidarlos, porque si se cansan de invertir y no logran el objetivo, al final van a dejar de invertir. Me siento bendecido ya que el torneo es muy generoso porque clasifican seis de once, sería mejor hacerlo de cuatro, y ahí sí se vería realmente quién tiene aspiraciones. Nosotros apenas sumamos cinco puntos en la segunda vuelta y aún así tenemos chance de entrar entre los mejores seis.