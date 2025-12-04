Tabla de posiciones: Marathón le mete tremendo golpe al Olimpia y solo falta un cupo para la liguilla

Casi todo está dicho. El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras concluyó en su jornada 21 y fue con un triunfo categórico de 2-0 de Marathón sobre el UPNFM en el Yankel Rosenthal.

Con ese triunfo verdolaga, el equipo de Pablo Lavallén llegó a 42 puntos en el campeonato y con ello supera los 41 que ostenta el Olimpia, solamente que el monstruo verde descansa en la última jornada y los albos juegan ante Victoria, por lo que el triunfo es imperioso.

El miércoles tuvo el duelo donde Génesis PN y Juticalpa FC se enfrentaron terminando empatados 2-2 en la ciudad de La Paz, luego, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas se enfrentaron Olancho FC y el Olimpia, que protagonizaron un duelo con muchos goles, todo terminó 2-2.