Tabla de posiciones: Marathón le mete tremendo golpe al Olimpia y solo falta un cupo para la liguilla

El León comenzó ganando, pero luego los Potros remontaron el asunto en las pampas olanchanas. Y en el tramo final el Olimpia logró la igualdad.En el tercer peldaño está <b>Motagua </b>que fue vapuleadapor el <b>Platense </b>4-0 el pasado martes y con ello se quedó en esa posición, mientras que el escualo ascendió al cuarto lugar ya clasificado.<b>Real España</b> con 28 unidades también está clasificado en el quinto peldaño únicamente esperando el último club que tome acceso a las triangulares del certamen hondureño que será justamente el <b>UPNFM </b>y<b> Olancho FC</b>, que juegan contra <b>Real España y Choloma </b>en la última jornada, respectivamente.