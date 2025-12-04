Golpe verde en la Liga Nacional: Marathón supera a Lobos, desplaza al Olimpia y dedica el triunfo a Orinson Amaya

Marathón consiguió un triunfo de enorme valor emocional y deportivo tras derrotar 2-0 a Lobos UPNFM en casa, un resultado que lo llevó a tomar momentáneamente el primer lugar del torneo. Aunque el Olimpia aún tiene un partido pendiente que podría devolverle el liderato y asegurar las vueltas regulares, el Monstruo Verde celebró con intensidad una victoria que significó mucho más que tres puntos. La tarde estuvo marcada por el buen fútbol, la determinación y un homenaje especial al presidente del club, Orinson Amaya, fallecido el 1 de diciembre a causa de un paro respiratorio. El encuentro comenzó con dominio verde y las primeras oportunidades claras no tardaron en llegar. Al minuto 16, Nicolás Messiniti probó de zurda y silenció al estadio por un instante cuando su potente remate se estrelló en el travesaño defendido por Alex Güity. Apenas cuatro minutos después, el mismo Messiniti volvió a aparecer tras un excelente pase de Iván Anderson, pero esta vez Guity reaccionó con una atajada sensacional que mantuvo el empate en el marcador.

El gol no se hizo esperar y llegó gracias a una genialidad de Damín Ramírez. Al minuto 29, el extremo realizó una jugada brillante por la banda izquierda: se quitó a un rival con habilidad y sacó un zurdazo inatajable que puso el 1-0 para Marathón. El estadio explotó en celebración, reconociendo la calidad y determinación del jugador que abrió el camino hacia la victoria. En la segunda parte, Marathón mantuvo el ritmo y el hambre de ampliar la ventaja. Apenas iniciando el complemento, al minuto 53, Messiniti volvió a estar cerca del gol con un gran cabezazo, pero nuevamente Alex Güity salvó de forma monumental, convirtiéndose en la figura más destacada de Lobos UPNFM. A pesar de ello, el equipo visitante no lograba encontrar claridad para responder. Lobos intentó reaccionar y tuvo su mejor aproximación al minuto 67, cuando Júnior Padilla ejecutó un potente tiro libre que pasó muy cerca del travesaño verde. Sin embargo, esa acción pareció despertar aún más a Marathón, que retomó el control del encuentro y buscó liquidar el partido con transiciones rápidas y precisión ofensiva.

El golpe definitivo llegó al minuto 71 con una jugada que evidenció la confianza verdolaga. Damín Ramírez, elegido sin discusión como el jugador del partido, realizó un cambio de banda perfecto para encontrar a Isaac Castillo, quien definió de zurda para el 2-0 final. El pitazo final confirmó un triunfo cargado de significado, dedicado por jugadores y aficionados a la memoria de Orinson Amaya, en una tarde donde Marathón honró su legado con fútbol, entrega y liderazgo en la tabla.

ALINEACIONES

MARATHÓN: 23- César Samudio; 27- Iván Anderson, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 7- Isaac Castillo, 5- Francisco Martínez, 10- Damín Ramírez, 30- Cristian Sacaza, 21- Odín Ramos; 11- Nicolás Messiniti. LOBOS UPNFM: 12- Alex Güity; 14- Ángel Fiallos, 28- Andrés Dávila, 24- Óscar Loreto, 3- Geremy Rodas, 5- Félix García; 18- José Raúl García, 16- Jariel Ruiz, 10- Marcos Morales (Enrique Vásquez 30'), 9- Jairo Róchez y 27- Kilmar Peña.