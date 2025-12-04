Golpe verde en la Liga Nacional: Marathón supera a Lobos, desplaza al Olimpia y dedica el triunfo a Orinson Amaya

El gol no se hizo esperar y llegó gracias a una genialidad de Damín Ramírez. Al minuto 29, el extremo realizó una jugada brillante por la banda izquierda: se quitó a un rival con habilidad y sacó un zurdazo inatajable que puso el 1-0 para Marathón. El estadio explotó en celebración, reconociendo la calidad y determinación del jugador que abrió el camino hacia la victoria.En la segunda parte, Marathón mantuvo el ritmo y el hambre de ampliar la ventaja. Apenas iniciando el complemento, al minuto 53, Messiniti volvió a estar cerca del gol con un gran cabezazo, pero nuevamente Alex Güity salvó de forma monumental, convirtiéndose en la figura más destacada de Lobos UPNFM. A pesar de ello, el equipo visitante no lograba encontrar claridad para responder.Lobos intentó reaccionar y tuvo su mejor aproximación al minuto 67, cuando Júnior Padilla ejecutó un potente tiro libre que pasó muy cerca del travesaño verde. Sin embargo, esa acción pareció despertar aún más a Marathón, que retomó el control del encuentro y buscó liquidar el partido con transiciones rápidas y precisión ofensiva.