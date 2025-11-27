Kevin López es ofrecido al Motagua: La razón por la que el futbolista no tiene puertas abiertas en el Ciclón Azul

Kevin López no va más con el Olimpia. El futbolista de 29 años no aguantó más ser suplente en el viejo león y ante la poca oportunidad que miraba en los campeones nacionales, decidió dar un paso al costado y rescindir de mutuo acuerdo el contrato que lo ligaba a la institución blanca. El mal ambiente que se respira en el plantel de Eduardo Espinel es palpable y todo quedó al descubierto después de la conferencia de prensa donde renunció tras comerse una apabullante paliza de 6-2. Eso desató todo. José García fue el primero en salir y ahora se sumó Kevin López.

No obstante, el entorno de ambos jugadores no se ha quedado de manos cruzadas y comienzan a tocar puertas para que estos continúen sus carreras dentro de la Liga Nacional de Honduras. José García fue ofrecido a las águilas azules del Motagua, pero no interesa. Misma suerte corre el 'Choloma' que después de rechazar volver a las águilas tras su venida del Comunicaciones, hoy le han cerrado las puertas en el nido. De momento en Motagua no se plantean un fichaje de Kevin López, donde mostró sus mejores destellos como futbolista. La relación entre la dirigencia del ciclón azul y el entorno del jugador no quedó bien después de que este firmase con el Olimpia, pero no simplemente el hecho de haber decidido irse a lo blancos y no con el mimado. La dirigencia del elenco emplumado quedó con un mal sabor de boca tras el desaire del representante de Kevin López cuando el club quiso traerlo de vuelta a las filas azules, pero les cerró la puerta sin escuchar siquiera la oferta, lo que en la dirigencia del ciclón no les hizo bien. Hoy, años después, tocaron a la puerta y les ofrecieron los servicios del veloz futbolista.