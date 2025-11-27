Kevin López es ofrecido al Motagua: La razón por la que el futbolista no tiene puertas abiertas en el Ciclón Azul

Sin embargo no solamente esa acción hizo que la relación <b>Kevin López-Motagua </b>se quebrara, hay otro detalle como el tatuaje del león que el futbolista tiene en uno de sus brazos que le imposibilitarían tener una segunda aventura con las águilas azules. Se lo hizo en alusión al <b>Olimpia </b>y él lo confirmó.¿Es el león del Olimpia el que te hiciste?, se le consultó al futbolista cuando apareció con el tatuaje. “Sí, claro, representa a la institución, sabemos que el Olimpia es el león y son los dos sentimientos. Lo dije desde un principio que tomé la decisión de venir aquí estoy muy contento, feliz y le estoy ayudando al equipo que fue para lo que me trajeron”.Para rematar el tema, la dirigencia motagüense tampoco está buscando en el mercado un fichaje con el perfil del 'Choloma', por lo que un eventual regreso al día de hoy se ve muy complicado por toda la confabulación de factores expuestos. Una vez <b>Olimpia </b>haga oficial la salida del jugador, este quedará como agente libre y podrá firmar con el club que desee.