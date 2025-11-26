Liga Nacional

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Platense y Real España ponen al rojo vivo la clasificación

Así queda la clasificación del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

2025-11-26

La Liga Nacional de Honduras vivió una emocionante Jornada 20, donde el líder del campeonato, el Olimpia, descansó y sin temar de perder la cima con sus 40 puntos y mantener a 4 unidades de distancia de Marathón, su más cercano perseguidor.

Por su parte, el triunfo del Platense 2-0 sobre Olancho, enciende las alarmas y le permite a los escualos mantenerse firme en la lucha por estar en la fiesta grande al alcanza los 25 puntos.

Edwin Rodríguez retorna a los entrenamientos con el Olimpia de cara a la etapa final del torneo Apertura

Este resultado complicó al equipo Potros de Reynaldo Tilguath, quienes se ponen en zona roja con 23 puntos y relegados en el séptimo lugar de la clasificación.

Mientras tantos, la tercera posición, se encuentra Motagua con 28 puntos y a la espera de lo que pueda suceder mañana en su visita a los Lobos de la UPNFM.

Por su parte, Real España aprovechó su localía y tras vencer por la mínima a Génesis Policía Nacional, llegó a los 31 puntos y se le acerca a las águilas que tienen dos partidos menos.

La tabla muestra un equilibrio interesante más allá del liderazgo, pues los azules intentan recortar distancia y escalar posiciones mientras Real España busca mantenerse entre los primeros cuatro. Con solo un partido pendiente entre ellos, todo está por decidirse y genera expectativas en la afición.

Como quinto lugar se quedan los escualos con 25 unidades, los Lobos de la UPNFM 24 puntos y el sexto lugar los potros del Olancho FC con 23 puntos.

Juticalpa FC se ahogó en su propia casa al caer dramáticamente 4-3 ante el Victoria y se quedan con 20 en el octavo escaño.

Muy atrás y casi eliminado el Génesis con 16, Victoria con 11 y Choloma con 11, estos últimos dos lugares ya sin opciones de entrar a la fiesta grande del balompié hondureño en su torneo Apertura 2025.

TABLA DE POSICIONES DE HONDURAS

