Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Platense y Real España ponen al rojo vivo la clasificación

Por su parte, el triunfo del Platense 2-0 sobre Olancho, enciende las alarmas y le permite a los escualos mantenerse firme en la lucha por estar en la fiesta grande al alcanza los 25 puntos.

La Liga Nacional de Honduras vivió una emocionante Jornada 20, donde el líder del campeonato, el Olimpia, descansó y sin temar de perder la cima con sus 40 puntos y mantener a 4 unidades de distancia de Marathón, su más cercano perseguidor.

Este resultado complicó al equipo Potros de Reynaldo Tilguath, quienes se ponen en zona roja con 23 puntos y relegados en el séptimo lugar de la clasificación.

Mientras tantos, la tercera posición, se encuentra Motagua con 28 puntos y a la espera de lo que pueda suceder mañana en su visita a los Lobos de la UPNFM.

Por su parte, Real España aprovechó su localía y tras vencer por la mínima a Génesis Policía Nacional, llegó a los 31 puntos y se le acerca a las águilas que tienen dos partidos menos.

La tabla muestra un equilibrio interesante más allá del liderazgo, pues los azules intentan recortar distancia y escalar posiciones mientras Real España busca mantenerse entre los primeros cuatro. Con solo un partido pendiente entre ellos, todo está por decidirse y genera expectativas en la afición.

Como quinto lugar se quedan los escualos con 25 unidades, los Lobos de la UPNFM 24 puntos y el sexto lugar los potros del Olancho FC con 23 puntos.

Juticalpa FC se ahogó en su propia casa al caer dramáticamente 4-3 ante el Victoria y se quedan con 20 en el octavo escaño.

Muy atrás y casi eliminado el Génesis con 16, Victoria con 11 y Choloma con 11, estos últimos dos lugares ya sin opciones de entrar a la fiesta grande del balompié hondureño en su torneo Apertura 2025.

TABLA DE POSICIONES DE HONDURAS