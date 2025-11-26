Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Platense y Real España ponen al rojo vivo la clasificación

Este resultado complicó al equipo Potros de Reynaldo Tilguath, quienes se ponen en zona roja con 23 puntos y relegados en el séptimo lugar de la clasificación.Mientras tantos, la tercera posición, se encuentra Motagua con 28 puntos y a la espera de lo que pueda suceder mañana en su visita a los Lobos de la UPNFM.Por su parte, Real España aprovechó su localía y tras vencer por la mínima a Génesis Policía Nacional, llegó a los 31 puntos y se le acerca a las águilas que tienen dos partidos menos.La tabla muestra un equilibrio interesante más allá del liderazgo, pues los azules intentan recortar distancia y escalar posiciones mientras Real España busca mantenerse entre los primeros cuatro. Con solo un partido pendiente entre ellos, todo está por decidirse y genera expectativas en la afición.Como quinto lugar se quedan los escualos con 25 unidades, los Lobos de la UPNFM 24 puntos y el sexto lugar los potros del Olancho FC con 23 puntos.Juticalpa FC se ahogó en su propia casa al caer dramáticamente 4-3 ante el Victoria y se quedan con 20 en el octavo escaño.Muy atrás y casi eliminado el Génesis con 16, Victoria con 11 y Choloma con 11, estos últimos dos lugares ya sin opciones de entrar a la fiesta grande del balompié hondureño en su torneo Apertura 2025.<b>TABLA DE POSICIONES DE HONDURAS</b>