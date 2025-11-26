Edwin Rodríguez retorna a los entrenamientos con el Olimpia de cara a la etapa final del torneo Apertura

El volante regresó a Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari después de superar el proceso de operación tras su lesión en el quinto metatarsiano de su pierna derecha.

En el campamento merengue no todas son malas noticias, con la salida de sus futbolistas: José García y Kevin López, quienes no siguen en el club. Ahora, la llegada de Edwin Rodríguez genera una gran ilusión.

Rodríguez había estado desarrollando su trabajo se recuperación con terapias con la debida observación médica.

La última información que había anunciado el club fue por medio de un comunicado, donde detallaron que a Edwin se le habían retirado los puntos de sutura, y luego le quitarían la bota ortopédica, lo que marcaba un paso importante en su recuperación.



Rodríguez ha realizado trabajos físicos controlados, con el propósito de mantener la masa muscular y la tonicidad. Estos ejercicios han sido supervisados cuidadosamente por el cuerpo médico del club para asegurar que no existan retrocesos en su proceso.

Luego que se le retiró la bota, el jugador comenzó la etapa de fortalecimiento, y ahora, el volante comenzará a realizar ejercicios de campo, incluyendo trote ligero y movimientos de desplazamiento.

Rodríguez se presentó este miércoles y volvió a compartir con sus compañeros, pese a que solamente se dedicó a realizar trabajos diferenciados.

De continuar con la evolución prevista, Edwin Rodríguez podría volver antes de lo esperado y ponerse a las órdenes de Eduardo Espinel en la etapa final del campeonato en el mes de enero, siempre y cuando lleguen a dicha instancia.