Eduardo Espinel reconoce ofertas de otros clubes y dio a conocer detalles de reunión con Olimpia: "Vamos a tener un panorama claro"

El estratega, que llegó en lugar del argentino Pedro Troglio , tiene contrato con los leones hasta finalizar el presente campeonato y Espine refirió al tema.

Olimpia está en plena competencia rumbo al bicampeonato de la mano del entrenador uruguayo Eduardo Espinel y su no renovación hasta los momentos sigue llamando la atención.

"Tengo que saber si continúo, eso sería lo primero, mi contrato termina una vez finalice el torneo, estamos un poco en el aire ante esa incertidumbre, lo primero que tendría que estar seguro y si continúo en el club para proyectarme al futuro", sostuvo en TVC.

Y agregó: "Uno como entrenador esta pensando en dejar cosas y asesorar a los dirigentes en cuanto lo que necesita el club, por eso proyectamos juveniles, los dirigentes saben que nos hemos quedado cortos más allá de quién sea el entrenador, esto seguramente en el correr de los días vamos a tener un panorama claro".

El entrenador sorprendió al reconocer que hay ofertas por sus servicios, pero en mente está la opción de extender el vínculo con el Olimpia.

"En lo personal trato de enfocarme a lo que queda y demás lo dejó a mi agente, sí hemos hablado con el presidente y con el gerente deportivo que hay disponibilidad de continuar el proyecto, el equipo me lo hizo saber, yo le hecho saber lo que pienso y la verdad es un proyecto Olimpia del cuál estoy orgulloso y es un deseo poder continuar si ellos quieren, pero esto es como cualquier trabajo".

Continuó con el tema: "Se termina el contrato y ni el entrenador tiene la obligación de continuar ni el dirigente de renovar, en ese sentido no quiero hablar, solo estoy enfocado en los partidos finales, pero he hablado con el agente que me representa y esta encaminado pero no hay seguridad, han aparecido otros proyectos, pero el dirigente sabe en lo que estoy pensando y pienso sobre estar en un club grande".

"Hemos tenido la suerte de tener dos ofertas de Sudamérica, la tuvimos en junio cuando salimos campeón, el mismo equipo me está llamando, pero siempre dijimos querer cumplir el contrato con Olimpia y que estamos bien acá, se retoman la oferta, nos hacen saber que hay ofertas, pero nuestra prioridad es seguir aquí".

Y agregó: "Pero en ocasiones el deseo de uno, no va de la mano con las negociaciones, lo hemos vivido muchas veces de terminar un contrato y renovar y lo contrario, hemos tenido la posibilidad de tener otra oportunidad pero sabiendo que estamos en un gran equipo".

Ahorita se encuentran disputando la triangular y comenzaron con pie derecho venciendo de visita a Real España por 1-0 buscando el pasaje a la gran final del torneo Apertura.

"Sería un orgullo, independiente se termina campeón o no, más allá que la gente, que si se termina campeón está todo bien y sino todo mal. Se han hecho cosas importantes en el proyecto y a veces equipos que terminan campeón no se desarrolla de la forma que tiene que hacerse, y este club ha demostrado un desarrollo de jugadores que independiente de salir campeón o no, hay que seguir trabajando".

El Roble reconoció que no es el mejor momento económico de la institución: "Se ha bajado enormemente el presupuesto de planteles anteriores y hemos seguido compitiendo. Se ha bajado muy considerable el presupuesto"