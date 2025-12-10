Olimpia tumba a Real España y arranca con pie derecho la triangular del torneo Apertura de la Liga Nacional

Olimpia inició con paso firme su participación en la triangular del grupo A al sumar sus primeros tres puntos en un clásico vibrante ante Real España, que arrancó con el pie izquierdo. Eduardo Espinel sorprendió desde la alineación inicial, apostando por Clinton Bennett y Kevin Güity como titulares, mientras que en la Máquina la ausencia de Jhow Benavídez por expulsión pesó desde el arranque. El duelo comenzó con intensidad y en apenas tres minutos Édrick Menjívar apareció para dominar un centro venenoso, mientras Real España explotaba con peligro el sector derecho.La Máquina respondió con llegada constante y al minuto 14 Agustín Mulet recibió la primera amarilla del Olimpia, reflejo del ritmo eléctrico del compromiso. En el 19', Chirinos estrelló un disparo al poste y Kevin Güity casi marca en el contrarremate, pero “Buba” López salvó en el área chica. La réplica aurinegra llegó al 24’ con un bombazo de Nixon Cruz que se estrelló en el poste, manteniendo el duelo en un ida y vuelta permanente.