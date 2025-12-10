Jeaustin Campos expone los pecados de Real España ante Olimpia y lamenta el arbitraje: "Hay que tragar veneno"

Pero es feo hablar del rival en el sentido de que fuimos superiores. Yo respeto a los rivales, ustedes me conocen; pero hoy, de verdad, tenía años de no ver una ingratitud como esta. Merecíamos muchísimo más que incluso un empate. Pero bueno, así es el fútbol. Como dice Bielsa: hay que tragar veneno y seguir adelante. Les dije que tenemos dos opciones: bajar la cabeza y dar todo por perdido, o llenar el corazón y la mente de revancha. Estos puntos no se recuperan, pero debemos ir a ganar a Tegucigalpa y emparejar la triangular. Perdimos tres puntos en casa y la única manera de retomar es ganar de visita, así como lo hizo Olimpia hoy.<b>Está nuevamente en una situación sin margen de error, como en la Copa Centroamericana. ¿Cómo manejar los próximos partidos sabiendo que un empate o derrota los dejaría fuera? ¿Y qué opinión tiene de la expulsión de Franklin Flores?</b><br /><br />Nosotros nunca pensamos en no ganar. Como te digo, los muchachos hoy viven el luto; así lo vivimos todos hasta antes de la oración que hacemos al final. Luego levantamos la cabeza y entendemos que somos tres equipos muy parejos: así como Olimpia encontró tres puntos hoy, nosotros podemos encontrarlos en Tegucigalpa. Con respecto al arbitraje, estoy cansado. Ya no voy a hablar más. No es mi problema, no es mi tema. Tendremos que resolver como siempre: en partidos, en situaciones y reponiendo jugadores. Sé que en este tipo de partidos pasan cosas que no son nuevas para ustedes; para mí aún son nuevas, pero tengo que ajustarme a esa realidad extraña. No puedo distraerme en eso teniendo tanto que hacer de aquí al sábado: levantar el ánimo de los muchachos y escoger los jugadores adecuados para tener nuestra mejor versión.<b>¿Qué dejó de hacer su equipo en la parte futbolística? En el primer gol estaban volcados al frente, buscando ganarlo antes del descanso, y vino un contraataque. ¿Qué les faltó para sacar un resultado positivo?</b><br /><br />Que no me malinterpreten: cuando pasa algo así, claro que hay que tragar veneno y apretar los dientes. Es doloroso porque somos seres humanos y cuando hacemos una performance como la de hoy y no obtenemos el resultado, duele. Más allá del merecimiento, hoy debimos ganar. Hay un luto, pero eso no quiere decir que agachemos la cabeza. El presidente llegó a hablar con nosotros y coincidió en que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado. Las finales no son estéticas, pero así se juegan, y hoy supimos jugarlas. Este equipo tiene carácter; lo demostramos ganando en Panamá y Guatemala en la Centroamericana.