Jeaustin Campos expone los pecados de Real España ante Olimpia y lamenta el arbitraje: "Hay que tragar veneno"

Jeaustin Campos no ocultó su molestia al analizar el arbitraje de Luis Mejía tras la derrota ante Olimpia. Además, reconoció que la Máquina cometió errores puntuales que no pueden repetirse en una triangular tan corta, especialmente fallas en salida y desatenciones defensivas que terminaron costando el gol de Benguché. De cara al duelo del sábado frente a Motagua, Campos fue enfático en que su equipo debe reaccionar de inmediato si quiere seguir con vida en el grupo A. Señaló que la plantilla está comprometida para corregir los detalles que los condenaron ante Olimpia y advirtió que contra el Ciclón Azul no hay espacio para titubeos.

LA CONFERENCIA

Por el desenvolvimiento de su equipo, ¿qué le pareció el partido? ¿Y cómo encarar lo que viene tomando en cuenta que hoy no aprovecharon la condición de local y el siguiente duelo será como visita?



La verdad es frustrante. Estamos dolidos, los muchachos están bastante dolidos, porque en este torneo hemos visto varias manifestaciones de lo ingrato que ha sido el fútbol con nosotros. A pesar de eso, seguimos en la lucha, seguimos con la frente en alto. Hoy ya no es una cuestión de merecimiento: debimos haber ganado, el equipo estuvo bien en todas sus líneas. ¿Qué les puedo decir a los muchachos? Se mataron, perdieron, tuvieron opciones. Cometimos errores normales de un partido, cosas que pueden pasar a ambos equipos.

Pero es feo hablar del rival en el sentido de que fuimos superiores. Yo respeto a los rivales, ustedes me conocen; pero hoy, de verdad, tenía años de no ver una ingratitud como esta. Merecíamos muchísimo más que incluso un empate. Pero bueno, así es el fútbol. Como dice Bielsa: hay que tragar veneno y seguir adelante. Les dije que tenemos dos opciones: bajar la cabeza y dar todo por perdido, o llenar el corazón y la mente de revancha. Estos puntos no se recuperan, pero debemos ir a ganar a Tegucigalpa y emparejar la triangular. Perdimos tres puntos en casa y la única manera de retomar es ganar de visita, así como lo hizo Olimpia hoy. Está nuevamente en una situación sin margen de error, como en la Copa Centroamericana. ¿Cómo manejar los próximos partidos sabiendo que un empate o derrota los dejaría fuera? ¿Y qué opinión tiene de la expulsión de Franklin Flores?



Nosotros nunca pensamos en no ganar. Como te digo, los muchachos hoy viven el luto; así lo vivimos todos hasta antes de la oración que hacemos al final. Luego levantamos la cabeza y entendemos que somos tres equipos muy parejos: así como Olimpia encontró tres puntos hoy, nosotros podemos encontrarlos en Tegucigalpa. Con respecto al arbitraje, estoy cansado. Ya no voy a hablar más. No es mi problema, no es mi tema. Tendremos que resolver como siempre: en partidos, en situaciones y reponiendo jugadores. Sé que en este tipo de partidos pasan cosas que no son nuevas para ustedes; para mí aún son nuevas, pero tengo que ajustarme a esa realidad extraña. No puedo distraerme en eso teniendo tanto que hacer de aquí al sábado: levantar el ánimo de los muchachos y escoger los jugadores adecuados para tener nuestra mejor versión. ¿Qué dejó de hacer su equipo en la parte futbolística? En el primer gol estaban volcados al frente, buscando ganarlo antes del descanso, y vino un contraataque. ¿Qué les faltó para sacar un resultado positivo?



Que no me malinterpreten: cuando pasa algo así, claro que hay que tragar veneno y apretar los dientes. Es doloroso porque somos seres humanos y cuando hacemos una performance como la de hoy y no obtenemos el resultado, duele. Más allá del merecimiento, hoy debimos ganar. Hay un luto, pero eso no quiere decir que agachemos la cabeza. El presidente llegó a hablar con nosotros y coincidió en que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado. Las finales no son estéticas, pero así se juegan, y hoy supimos jugarlas. Este equipo tiene carácter; lo demostramos ganando en Panamá y Guatemala en la Centroamericana.