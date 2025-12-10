Vuela en Liga Nacional: Jorge Benguché anotó el primer gol de la triangular de Honduras, ¡no lo pararon!

Todo comenzó con una jugada en ofensiva del <b>Real España</b>, el balón fue despejado por el joven defensor central <b>Clinton Bennett</b>, luego la agarró <b>Michaell Chirinos</b>, asistió a Benguché, que en un enorme contragolpe superó en velocidad a Tatum de la máquina, ingresó al área y mandó la pelota al fondo de las redes.El experimentado cancerbero <b>Luis Aurelio Buba López </b>no pudo evitar la caída y fue superado ante el lamento de todo el españolismo que se hizo presente.En el caso de Benguché, el artillero llegó a sus sexto gol en el Apertura 2025-2026 de la <b>Liga Nacional de Honduras</b> y lo celebró a lo grande.