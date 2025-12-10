Vuela en Liga Nacional: Jorge Benguché anotó el primer gol de la triangular de Honduras, ¡no lo pararon!

Jorge Renán "El Toro" Benguché se encargó de marcar el primer gol de la triangular en la Liga Nacional de Honduras en el clásico del fútbol moderno entre Real España vs Olimpia.

El mítico estadio Morazán de San Pedro Sula fue testigo la noche de este miércoles de la primera anotación que se dio con este inédito formato que fue establecido para el presente Torneo Apertura 2025-2026.

A los 45+8' minutos ya en el tramo final del primer tiempo y cuando peor la pasaba, el conjunto olimpista se encargó de abrir el marcador y lo hizo gracias a uno de sus referentes en la zona ofensiva del equipo que dirige Eduardo Espinel.