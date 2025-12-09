Jugador de Motagua sorprende al destacar a nivel internacional y así figura en la previa de la triangular

Después de uno días y dejar atrás dicha pesadilla, el fútbol catracho volvió a destacar en el radar internacional, donde uno de los jugadores de Motagua fue reconocido.

El fútbol hondureño estuvo marcado por noticias negativas después de la eliminación de Motagua, Olimpia y Real España de la Copa Centroamericana de Concacaf y después de quedarse fuera de la Copa del Mundo.

El portal especializado en estadísticas de fútbol Sofascore Latin America puso la mirada en el balompié nacional y destacó a joven jugador de Motagua entre los mejores hispanoamericanos en América.

Se trata de Mathías Vázquez, hijo de Diego, quien marcó un doblete en la goleada 7-1 de Motagua ante Juticalpa. El atacante fue reconocido por dicho portal con una destacada puntuación.

El jugador hondureño figura como el tercer mejor calificado de la jornada con una puntuación de 9.8.

En primer lugar figura el argentino Gonzalo Sosa con 10 puntos y quien participa con Nublense de la Liga de Chile, anotó cuatro tantos en la victoria sobre el Cobresal.

El segundo lugar es para Denilso Fernández del Real Oruca de Bolivia siempre con 10 puntos y fue figura en la goleada 10-1 al Blooming por la fecha 28 de la Liga de la División Profesional.

Otro de los jugadores que figura es el uruguayo Rodrigo de Olivera, el atacante de los Potros de Olancho anotó un hat trick ante el Choloma y lo destacan con un puntaje de 9.5.

LISTADO DE LOS LATINOS CON MEJOR ACTUACIÓN

Gonzalo Sosa ArgentinA 10 puntos

Denilso Fernández Bolivia 10 puntos

Mathías Vázquez Honduras 9.8 puntos

Martín Távara Perú 9.5 puntos

Rodrigo Olivera Uruguay 9.5 puntos

Jhon Villegas Bolivia 9.2 puntos

Krisler Villalobos Costa Rica 9.1 puntos

Eryc Castillo Ecuador 9.0 puntos

Fernando Arismendi Uruguay 8.9 puntos

Franco Cristaldo Argentina 8.8 puntos