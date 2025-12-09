Liga Nacional

Jugador de Motagua sorprende al destacar a nivel internacional y así figura en la previa de la triangular

El Motagua está en la liguilla final de la Liga Nacional y uno de sus jugadores figura a nivel internacional.

  • Jugador de Motagua sorprende al destacar a nivel internacional y así figura en la previa de la triangular
2025-12-09

El fútbol hondureño estuvo marcado por noticias negativas después de la eliminación de Motagua, Olimpia y Real España de la Copa Centroamericana de Concacaf y después de quedarse fuera de la Copa del Mundo.

Después de uno días y dejar atrás dicha pesadilla, el fútbol catracho volvió a destacar en el radar internacional, donde uno de los jugadores de Motagua fue reconocido.

Jeaustin Campos sobre el favoritismo en la triangular, el sustituto de Benavídez y la salida de jugadores

El portal especializado en estadísticas de fútbol Sofascore Latin America puso la mirada en el balompié nacional y destacó a joven jugador de Motagua entre los mejores hispanoamericanos en América.

Se trata de Mathías Vázquez, hijo de Diego, quien marcó un doblete en la goleada 7-1 de Motagua ante Juticalpa. El atacante fue reconocido por dicho portal con una destacada puntuación.

El jugador hondureño figura como el tercer mejor calificado de la jornada con una puntuación de 9.8.

En primer lugar figura el argentino Gonzalo Sosa con 10 puntos y quien participa con Nublense de la Liga de Chile, anotó cuatro tantos en la victoria sobre el Cobresal.

El segundo lugar es para Denilso Fernández del Real Oruca de Bolivia siempre con 10 puntos y fue figura en la goleada 10-1 al Blooming por la fecha 28 de la Liga de la División Profesional.

Otro de los jugadores que figura es el uruguayo Rodrigo de Olivera, el atacante de los Potros de Olancho anotó un hat trick ante el Choloma y lo destacan con un puntaje de 9.5.

LISTADO DE LOS LATINOS CON MEJOR ACTUACIÓN
Gonzalo Sosa ArgentinA 10 puntos
Denilso Fernández Bolivia 10 puntos
Mathías Vázquez Honduras 9.8 puntos
Martín Távara Perú 9.5 puntos
Rodrigo Olivera Uruguay 9.5 puntos
Jhon Villegas Bolivia 9.2 puntos
Krisler Villalobos Costa Rica 9.1 puntos
Eryc Castillo Ecuador 9.0 puntos
Fernando Arismendi Uruguay 8.9 puntos
Franco Cristaldo Argentina 8.8 puntos

Jugador de Motagua sorprende al destacar a nivel internacional y así figura en la previa de la triangular
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Figuras
|
Mathias Vazquez
|
Motagua
|