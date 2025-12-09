Michaell Chirinos revela ofertas y lamenta el formato de las triangulares: "El líder no tiene ninguna ventaja"

<b>Del rival de mañana, Real España, iniciando las triangulares: ¿qué pensás?</b><br />Es un rival muy complicado en San Pedro. Ellos tienen muy claro el objetivo, saben cómo juegan y tienen un buen técnico como el profe Campos. Es un equipo con buenos jugadores en ataque y defensa. Nuestro objetivo es ir a ganar como siempre, pero será un duelo muy difícil.<b>Si no renovás con Olimpia, ¿abrís la posibilidad de fichar por otro equipo en Honduras?</b><br />No. La verdad, a mí me gustaría retirarme en Olimpia, ese es mi objetivo. Siempre lo sueño. La afición, la directiva, el cuerpo técnico y mis compañeros lo saben. Obviamente tengo que rendir para seguir; no puedo estar de gratis. Eso es lo que trato de hacer.<b>Olimpia enfrentará a Motagua y Real España, el llamado “grupo de la muerte”. ¿Cómo ves ese panorama y el otro grupo?</b><br />Es el grupo de la muerte porque son rivales muy complicados, directos, con muy buenas plantillas. Pero, como le dije a tu compañero, si querés ser campeón, tenés que pasar por ellos. Serán lindos partidos y no hay margen de error. Sobre el otro grupo, también es complicado: Olancho tiene un buen técnico y jugadores de calidad, y Platense hizo un gran torneo y se merece mucho más. A ver qué pasa.<b>Sobre la oferta en Asia, ¿qué nivel de competencia es?</b><br />Es en primera división. El asistente que tuve en México me llamó, me dijo cómo estaba la situación y que me informaría cualquier cosa. Pero yo estoy claro que mi objetivo ahora es quedar campeón con Olimpia.<b>El profesor Pedro Troglio dijo que no es bueno jugar durante las fiestas por el desgaste emocional y alimenticio. ¿Qué opinás? ¿Les hubiese gustado jugar hasta enero?</b><br />Sí, la verdad que sí, porque en Navidad querés estar con tu familia. Imaginate que ni sabés si te podés comer una torreja o un nacatamal . Es difícil porque estás pensando en los partidos. En Navidad uno quiere disfrutar con la familia, con los hijos, y para los extranjeros también es duro quedarse aquí en las fiestas. Pero esto es fútbol y si toca, toca. Yo pienso que si el torneo termina el 5 de enero, da igual si termina el 10 o el 11. Pero es parte de las decisiones que se toman y uno tiene que acostumbrarse.