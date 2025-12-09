Michaell Chirinos revela ofertas y lamenta el formato de las triangulares: "El líder no tiene ninguna ventaja"

Michael Chirinos atraviesa días de intensa atención mediática en el Olimpia, no solo por su buen momento futbolístico, sino también por las ofertas internacionales que han comenzado a surgir, incluida una reciente propuesta desde Asia. En medio de este panorama, el habilidoso extremo reconoce que aún no ha conversado con la directiva sobre su renovación, aunque su deseo es claro: continuar en el club albo y, eventualmente, retirarse con la camiseta merengue. Además, el futbolista se refirió al nuevo y polémico formato de triangulares, el cual ha generado debate por el ajustado calendario y la ausencia de ventajas para el líder de las vueltas regulares. En este contexto, Olimpia iniciará su camino enfrentando a un complicado Real España en San Pedro Sula, un rival al que Chirinos reconoce como fuerte, bien trabajado y dirigido por un técnico que conoce muy bien su idea de juego. Pese a ello, el jugador sostiene que, si se quiere ser campeón, hay que superar a los rivales más exigentes, y el club está preparado para afrontar el desafío.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo han tomado el nuevo formato con tantas fechas seguidas y un grupo junto a Real España y Motagua?

Bueno, la verdad que el formato es complicado porque el que quedó líder no tiene ninguna ventaja. Pero así es, estamos en el fútbol hondureño y hay que adaptarse a todo lo que pueda pasar. Hay que dar lo mejor en los partidos. Nos tocó un grupo muy difícil, pero si querés ser campeón, tenés que pasar por eso. Históricamente se dice que se cambian los formatos para evitar que Olimpia siga ganando títulos. ¿Creés que es por eso? ¿Y ya hablaste con el presidente sobre tu renovación?

La verdad que es un tema difícil porque siempre quedamos campeones y cambian el formato. Nuestro objetivo siempre es salir campeones, es lo que el club indica. Como jugadores tenemos que hacerlo lo mejor posible para lograrlo. Sobre la renovación, todavía no he hablado con el club; estoy esperando que me llamen. Por ahora mi concentración está en estos partidos. En lo personal, ¿cómo te sentís? ¿Has recibido ofertas, considerando que no has renovado?

Sí, la semana pasada me salió una oferta de Asia, pero mi objetivo está claro en quedarme aquí. Un profesor que tuve en México me llamó para ayudarme con eso. Tomaré la mejor decisión con mi familia. Sobre mi nivel, estoy agradecido con el profe y con Dios, que me dan la fortaleza para seguir aquí. Al principio me costó por las lesiones y por una nueva posición que el profe me indicó, pero ya estoy retomando el nivel que quiero y para las últimas instancias será lo mejor.