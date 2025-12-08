Confirmado: Olimpia cierra su primera alta para el Clausura y la Champions de Concacaf 2026

El mediocampista llega con números convincentes: anotó cinco goles en 15 partidos y acumuló 1,055 minutos en el Apertura , cifras que reflejan su influencia en el esquema universitario. Su presencia constante, regularidad y capacidad para asumir responsabilidades ofensivas lo colocan como una opción ideal para un Olimpia que busca profundidad y variantes en todas las competencias que disputará en 2026.

DIEZ conoció que José Raúl García, de 21 años de edad, está de regreso en el Olimpia para afrontar el torneo Clausura 2026 y la próxima edición de la Champions de Concacaf, convirtiéndose en la primera alta confirmada del club albo. El volante finalizó su préstamo con los Lobos de la UPNFM , donde firmó un semestre destacado que despertó el interés inmediato del cuerpo técnico merengue para reforzar la zona media tras las salidas registradas durante el reciente Apertura 2025.

García destaca por ser un volante central completo, con recuperación, buen golpeo de balón, llegada al área y habilidad para quitar balones en zonas clave. Es un jugador que combina sacrificio defensivo con claridad para salir jugando, características que encajan a la perfección con el estilo que pretende mantener el equipo de Eduardo Espinel rumbo al nuevo torneo.

El regreso del mediocampista también responde a una necesidad puntual del plantel merengue, ya que durante el torneo Apertura 2025 se confirmaron las inesperadas bajas de Kevin López y José García —este último sin relación familiar, movimientos que dejaron espacios importantes en la medular. Con la vuelta de José Raúl, el club comienza a reconstruir una zona vital para competir con jerarquía a nivel internacional.

De esta manera, Olimpia suma su primera incorporación oficial de cara al Clausura 2026 y a la Champions de Concacaf, donde aspira a realizar un papel protagónico. La llegada de García representa un refuerzo oportuno y estratégico, pensando en un calendario exigente y en la obligación permanente del León de pelear por todos los títulos que tenga enfrente.