Confirmado: Olimpia cierra su primera alta para el Clausura y la Champions de Concacaf 2026

DIEZ conoció que <b>José Raúl García, de 21 años de edad,</b> está de regreso en el <b>Olimpia </b>para afrontar el <b>torneo Clausura 2026</b> y la próxima edición de la <b>Champions de Concacaf,</b> convirtiéndose en la primera alta confirmada del club albo. El volante finalizó su préstamo con los <b>Lobos de la UPNFM</b>, donde firmó un semestre destacado que despertó el interés inmediato del cuerpo técnico merengue para reforzar la zona media tras las salidas registradas durante el reciente <b>Apertura 2025.</b>El mediocampista llega con números convincentes: anotó cinco goles en 15 partidos y acumuló 1,055 minutos en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-motagua-real-espana-rivales-triangulares-apertura-2025-liga-nacional-PM28530609" target="_blank">Apertura</a></b>, cifras que reflejan su influencia en el esquema universitario. Su presencia constante, regularidad y capacidad para asumir responsabilidades ofensivas lo colocan como una opción ideal para un Olimpia que busca profundidad y variantes en todas las competencias que disputará en 2026.