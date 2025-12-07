Messi impacta a toda España tras las palabras emotivas que le dedicó a Busquets y Jordi Alba: "Soñé con este día..."

Messi celebra el título con Inter Miami y deja un emotivo mensaje a Jordi Alba y Sergio Busquets: “Soñé con este día”
Los futbolistas del Inter Miami, equipo que este sábado conquistó la MLS por primera vez, dedicaron el título a sus compañeros Sergio Busquets y Jordi Alba, que cuelgan las botas con dos carreras extraordinarias. "Todo cambió en una semana", explicaron a varios de los protagonistas de la conquista.
El momento fue su clasificación para la final de liga logrado la semana pasada. "Comenzamos a pensar en la despedida, en el significado de haber llegado a la final y todo el trabajo tan duro que nos tomó llegar acá", dijo el defensa Ian Fray, uno de los primeros en pasar por el área de entrevistas del Chase Stadium al terminar la final, ganada por Inter Miami 3-1 frente al Vancouver.
La despedida era para Busquets y Alba, que terminaron sus carreras como futbolistas. "Les dije: se van como campeones, como siempre lo fueron”, afirmó el defensor Maximiliano Falcón.
El delantero venezolano Telasco Segovia acariciaba la medalla de campeón mientras decía: "Esta es la primera copa que gano en mi vida". Su triunfo lleva un sabor especial por haberlo logrado al lado de su ídolo, Lionel Messi, y con otros dos "grandes" como los exbarcelonistas.
El delantero argentino Mateo Silvetti le dedicó la victoria a su familia y a la gente de Rosario, su ciudad natal, mientras definía la experiencia como "una locura" que vive con una "gran responsabilidad", porque sentía la misión de ayudar a hacer historia a Messi, uno de sus mayores referentes en el fútbol.
En el camerino, el propio Messi dedicó unas palabras a sus socios de tantos años en Miami como sobre todo en Barcelona.
"Por lo que fueron como jugadores, ambos entre los más grandes de la historia, cada uno en su posición, con las carreras que tuvieron y los títulos que ganaron, es maravilloso que puedan retirarse con este título de la MLS", expresó, en declaraciones difundidas por la liga.
Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, Messi expresó lo que significa este logro a nivel personal y colectivo: “¡Somos campeones de la MLS! Desde que llegué a Miami, soñé con este día. Poco a poco fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato.”
El capitán aprovechó el momento para agradecer a quienes lo acompañaron en este camino hacia el título, destacando el trabajo de todo el entorno del club: “Gracias a mi familia y a todos los aficionados por el apoyo, a todo el equipo, al staff y a la dirigencia de Inter Miami por la ambición y el esfuerzo que pusieron.”
Messi también dedicó palabras especiales a dos de sus compañeros y amigos más cercanos, Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes coincidió nuevamente tras su etapa en Barcelona: “Y gracias a Busi y Jordi por unirse a esta aventura y ayudar a cerrarla de la mejor manera posible. También me hace muy feliz compartir esto con todos ustedes.”
El título representa el mayor logro deportivo del club desde su fundación y confirma que el proyecto liderado por Messi continúa marcando historia en la MLS. Con influencia directa dentro y fuera del campo, el argentino vuelve a demostrar que su legado sigue expandiéndose, ahora en suelo estadounidense.
El goleador alemán Thomas Müller, capitán del Vancouver que este año alcanzó las finales de la MLS y de la Copa de Campeones de la Concacaf, honró la carrera de Busquets y Alba al decir que "los grandes del fútbol se van por la puerta grande".