Allegri pone condiciones al Real Madrid y dos fichajes especiales: el regreso de una leyenda y refuerzo clave en el mediocampo

Vuelve una leyenda: estos son los 2 primeros fichajes que Massimiliano Allegri pediría al Real Madrid
El nombre de Massimiliano Allegri vuelve a aparecer con fuerza en la órbita del Real Madrid. En caso de que el técnico italiano termine asumiendo el banquillo del conjunto blanco, su llegada no sería en solitario, ya que el entrenador tendría claras algunas condiciones deportivas para iniciar su proyecto en el Santiago Bernabéu.
De acuerdo con informaciones publicadas recientemente por el diario italiano Corriere dello Sport, la directiva madridista estaría valorando seriamente la posibilidad de apostar por el experimentado estratega de Livorno.
El club sigue analizando el rumbo del equipo después de que Álvaro Arbeloa no haya logrado consolidar del todo su autoridad dentro del vestuario, una situación que ha llevado a los dirigentes a contemplar alternativas con mayor experiencia en la élite europea.
Allegri, que ya fue sondeado por el club en dos ocasiones anteriores, vuelve así a colocarse como una opción real para liderar una nueva etapa. Según añade el rotativo italiano Tuttosport, el técnico vería con buenos ojos la posibilidad de dirigir al conjunto merengue
No obstante, el entrenador esperaría el momento adecuado para abrir negociaciones formales, algo que podría producirse cuando el AC Milan —club con el que actualmente mantiene contrato— quede definitivamente sin opciones de luchar por el título de la Serie A.
En ese escenario, Allegri estaría dispuesto a escuchar la propuesta del Madrid y valorar seriamente su desembarco en el fútbol español.
Su posible llegada al banquillo del Bernabéu implicaría también ciertas exigencias en la planificación deportiva.
Una de las peticiones más llamativas del entrenador sería el regreso de Luka Modric al club. El técnico italiano considera que el veterano centrocampista croata, una auténtica leyenda madridista, podría desempeñar un papel clave dentro de su cuerpo técnico una vez finalice su carrera como futbolista.
Allegri entiende que Modric conoce a la perfección la estructura del club, goza de un enorme respeto dentro del vestuario y podría convertirse en su principal enlace con la plantilla, facilitando la comunicación y la gestión del grupo.
La segunda solicitud del estratega apuntaría al refuerzo del mediocampo con la incorporación del internacional francés Adrien Rabiot.
Allegri valora especialmente las cualidades del jugador, al que considera un futbolista con capacidad física, personalidad y experiencia internacional suficientes para aportar equilibrio y liderazgo a la zona medular del equipo.
Actualmente, el mediocampista nacido en Saint-Maurice mantiene contrato con el Milan hasta junio de 2028, por lo que su fichaje requeriría una negociación importante entre clubes.
De esta manera, el posible desembarco de Allegri en el Real Madrid no solo significaría un cambio en el banquillo, sino también el inicio de un proyecto con ajustes estratégicos en la plantilla y con figuras de peso dentro del vestuario, algo que el técnico considera fundamental para devolver al equipo a la máxima competitividad en Europa.