Fue acusado de racismo hace unos días y hoy la Fiscalía de España confirma 10 años de prisión por agresión sexual

La Fiscalía confirma su petición de 10,5 años de prisión para el jugador por agresión sexual
La Fiscalía Provincial de Valencia ha confirmado este viernes la petición de 10 años y seis meses de prisión para el futbolista Rafa Mir, al que acusa de un delito de agresión sexual y otro de lesiones.
La petición, que había sido avanzada este jueves por varios medios locales, ha sido confirmada este viernes por el Ministerio Público.
El delantero, que actualmente milita en el Elche cedido por el Sevilla, fue detenido en septiembre de 2024 -cuando era jugador del Valencia- junto con un amigo, el también futbolista Pablo Jara, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conocieron en una discoteca y que fue a la vivienda de Mir junto con una amiga.
El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia.
En su escrito de acusación, del cual ha informado la Fiscalía este viernes, el Ministerio Público reclama para Mir 9 años de prisión por el delito de agresión sexual y 18 meses por el de lesiones.
Además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante diez años, así como la inhabilitación para profesión u oficio que implique contacto con menores y libertad vigilada durante los siete años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.
Para el segundo acusado, Pablo Jara, el fiscal pide 4 años por agresión sexual y una multa de 1.350 euros.
En lo relativo a la responsabilidad civil, el fiscal reclama a Mir que se haga cargo de una indemnización de 74.000 euros, y a Jara de 6.280.
Por otro lado, Rafa Mir también ha estado en tendencia los últimos días en España tras su supuesto acto racista con el defensa de origen marroquí del Espanyol Omar El Hilali, que acusó al delantero del Elche de proferirle un comentario racista.
Ante esto, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha acordado abrir una investigación reservada con el fin de esclarecer el incidente entre Rafa M
El Comité de Disciplina considera necesario analizar con más detenimiento los hechos consignados en el acta del partido de liga disputado el pasado domingo en el estadio Martínez Valero, en el que el colegiado activó el protocolo contra el racismo y detuvo el encuentro unos minutos.
Según el colegiado Iosu Galech Azpeitia, El Hilali le indicó que el jugador del Elche le espetó "viniste en patera", una frase que no escuchó ninguno de los miembros del equipo arbitral.
A la vista de lo consignado en el acta y de la denuncia de LaLiga, el órgano disciplinario ve pertinente abrir una instrucción para tratar de conocer lo ocurrido a partir de las pruebas videográficas o de los testimonios de los jugadores implicados.