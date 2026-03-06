¡50% avanzado! Condepor inspecciona construcción de la cancha de Gualala, Santa Bárbara

Con la construcción de esta cancha en Gualjoquito, se espera beneficiar a decenas de jóvenes futbolistas de la zona. La apuesta es clara: más infraestructura deportiva para generar más oportunidades para los atletas hondureños
En un 50% avanzado: Condepor inspeccionó los avances en la construcción de cancha de fútbol nueve en el municipio de Gualala, Santa Bárbara.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa supervisando la construcción de infraestructura deportiva en Honduras. En esta ocasión, autoridades visitaron el municipio de Gualala para verificar el avance de una nueva cancha de fútbol.
La inspección fue realizada por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien sigue con el recorrido de supervisión de diferentes proyectos en todo el país. Estas acciones se ejecutan por instrucciones del ministro Gerardo Fajardo.
Durante la visita, las autoridades se trasladaron hasta la comunidad de Gualjoquito, donde se construye una moderna cancha de fútbol 9. El proyecto busca fortalecer los espacios deportivos para niños y jóvenes de la zona.
Según el informe brindado por los encargados de la obra, la construcción ya alcanza un avance cercano al 50 por ciento. Los trabajos se desarrollan con normalidad y dentro de la planificación establecida.
Este nuevo espacio deportivo será clave para fomentar la práctica del fútbol en la comunidad. Además, permitirá que muchos jóvenes puedan entrenar en condiciones adecuadas.
La iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento de infraestructura deportiva impulsado por el Gobierno de Honduras. El objetivo es brindar instalaciones dignas en diferentes municipios del país.
Autoridades de CONDEPOR destacaron que estos proyectos generan oportunidades para el desarrollo del talento local. Asimismo, promueven estilos de vida saludables entre la niñez y la juventud.
Los habitantes de la comunidad han mostrado entusiasmo por la construcción de la cancha. Consideran que será un punto de encuentro para actividades deportivas y recreativas.
La obra contempla mejoras en el terreno de juego y otras áreas complementarias para su funcionamiento. Todo esto permitirá que el recinto pueda albergar torneos y eventos locales.
Desde el gobierno se ha reiterado el compromiso de continuar impulsando proyectos deportivos. La meta es fortalecer el desarrollo del deporte desde las comunidades.