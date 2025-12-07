Real España, con 10 jugadores, deja fuera a Lobos UPNFM de las triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Desde el primer suspiro del partido quedó claro que la noche sería sufrida. A los dos minutos, <b>Luis “Buba” López </b>salvó al <b>Real España </b>con una reacción felina, presagiando una jornada donde los porteros serían protagonistas. Lobos continuaba presionando y la jugada más peligrosa para la manada llegó de los pies de <b>Roberto Moreira</b>, pero <b>Wesly Decas </b>estuvo atento para rechazar el balón peligroso dentro del área.A pesar de no jugarse nada, los aurinegros salieron a ganar. El joven de 16 años, <b>Mike Arana </b>estrelló el balón al travesaño en el minuto 31, además tuvo un mano a mano que <b>Alex Naid Güity </b>rechazó para mantener las aspiraciones de la escuadra dirigida por Salomón Nazar.La segunda parte se volvió un pulso emocional. Moreira estuvo cerca de anotar tras un error en salida de <b>Carlos ‘Chapetilla’ Mejía</b>. Luego, Samir Dolmo remató con peligro y el arquero de la Máquina fue una muralla deteniendo todo.