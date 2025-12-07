Liga Nacional

Aficionados del Victoria exigen renuncia de Javier Cruz, presidente del club: "No puede seguir escondiéndose"

Victoria vive un momento crucial en su historia ya que el club si no presenta garantías para enero del 2026, podría ser hasta desafiliado.

2025-12-07

La afición del Victoria vive un momento de inmenso dolor tras la crisis que atraviesa el club, uno de los semilleros del fútbol hondureño. La pérdida del último juego en la mesa del Torneo Apertura 2025-2026 debido a la falta de pago a sus jugadores ha sido un detonante que enciende las alarmas en el entorno del club. Los seguidores exigen al presidente Javier Cruz que salga del equipo.

De acuedo a la página Fans del Victoria, "Lo ocurrido con el Victoria, al no presentarse en Tegucigalpa para enfrentar al Olimpia, no es simplemente un episodio más: es la gota que derramó el vaso. Una vergüenza institucional que tiene nombre y apellido, y que señala directamente al presidente del club, quien hoy más que nunca debe dar la cara... o dimitir públicamente".

Los seguidores consideran inaudito lo sucedido: "Un equipo histórico como la Jaiba Brava, con décadas de tradición, orgullo ceibeño y una afición fiel, no merece estar hundido en el caos administrativo, en el silencio de sus dirigentes y en el abandono total hacia los jugadores, el cuerpo técnico y el staff".

En respaldo a los jugadores, los aficionados afirman: "Los futbolistas, ya al límite de su paciencia, llevan meses aguantando mentiras, promesas vacías y salarios inconclusos. Hoy dijeron “basta”. Y con razón. La situación ha escalado a un punto donde ya no se habla solo de crisis: se habla de demandas inminentes, de deudas acumuladas y del riesgo real de que el equipo termine en segunda división. Un escenario oscuro que jamás debió existir si hubiese habido responsabilidad desde arriba. Es momento de asumir consecuencias".

Con firmeza, apuntaron directamente a Javier Cruz, el presidente del equipo ceibeño que no aparece por ningún lado y se llama al silencio mientras la institución agoniza por falta de pagos y en una crisis financiera y administrativa terrible.

La afición del Victoria está molesta con la indiferencia de la directiva del club.

"El presidente del CD Victoria no puede seguir escondiéndose, no puede seguir sin dar explicaciones, no puede seguir al frente de un club al que ha llevado al borde del colapso institucional. Hoy la exigencia es clara y directa: Que dé la cara y explique públicamente la situación O que renuncie de manera legal e inmediata a su cargo porque el legado de la Jaiba Brava, su historia, su escudo y su afición merecen respeto. hoy, ese respeto está siendo pisoteado por la incompetencia y la falta de liderazgo", escribieron en la página.

Finalmente, la afición hizo un llamado para el futuro: "La afición exige un nuevo rumbo. El daño está hecho, pero aún hay tiempo para rescatar al Victoria... siempre y cuando quienes han fallado den un paso al costado. Porque el club no es de un presidente. El club es del pueblo ceibeño, de la afición que nunca abandona, de los jugadores que han dado todo sin recibir lo justo. La Jaiba Brava no está muerta. Lo que está muerto es el silencio de quienes deberían defenderla".

