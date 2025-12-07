Aficionados del Victoria exigen renuncia de Javier Cruz, presidente del club: "No puede seguir escondiéndose"

La afición del Victoria vive un momento de inmenso dolor tras la crisis que atraviesa el club, uno de los semilleros del fútbol hondureño. La pérdida del último juego en la mesa del Torneo Apertura 2025-2026 debido a la falta de pago a sus jugadores ha sido un detonante que enciende las alarmas en el entorno del club. Los seguidores exigen al presidente Javier Cruz que salga del equipo. De acuedo a la página Fans del Victoria, "Lo ocurrido con el Victoria, al no presentarse en Tegucigalpa para enfrentar al Olimpia, no es simplemente un episodio más: es la gota que derramó el vaso. Una vergüenza institucional que tiene nombre y apellido, y que señala directamente al presidente del club, quien hoy más que nunca debe dar la cara... o dimitir públicamente".

Los seguidores consideran inaudito lo sucedido: "Un equipo histórico como la Jaiba Brava, con décadas de tradición, orgullo ceibeño y una afición fiel, no merece estar hundido en el caos administrativo, en el silencio de sus dirigentes y en el abandono total hacia los jugadores, el cuerpo técnico y el staff". En respaldo a los jugadores, los aficionados afirman: "Los futbolistas, ya al límite de su paciencia, llevan meses aguantando mentiras, promesas vacías y salarios inconclusos. Hoy dijeron “basta”. Y con razón. La situación ha escalado a un punto donde ya no se habla solo de crisis: se habla de demandas inminentes, de deudas acumuladas y del riesgo real de que el equipo termine en segunda división. Un escenario oscuro que jamás debió existir si hubiese habido responsabilidad desde arriba. Es momento de asumir consecuencias". Con firmeza, apuntaron directamente a Javier Cruz, el presidente del equipo ceibeño que no aparece por ningún lado y se llama al silencio mientras la institución agoniza por falta de pagos y en una crisis financiera y administrativa terrible.