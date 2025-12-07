Aficionados del Victoria exigen renuncia de Javier Cruz, presidente del club: "No puede seguir escondiéndose"

"El presidente del CD Victoria no puede seguir escondiéndose, no puede seguir sin dar explicaciones, no puede seguir al frente de un club al que ha llevado al borde del colapso institucional. Hoy la exigencia es clara y directa: Que dé la cara y explique públicamente la situación O que renuncie de manera legal e inmediata a su cargo porque el legado de la Jaiba Brava, su historia, su escudo y su afición merecen respeto. hoy, ese respeto está siendo pisoteado por la incompetencia y la falta de liderazgo", escribieron en la página.Finalmente, la afición hizo un llamado para el futuro: "La afición exige un nuevo rumbo. El daño está hecho, pero aún hay tiempo para rescatar al Victoria... siempre y cuando quienes han fallado den un paso al costado. Porque el club no es de un presidente. El club es del pueblo ceibeño, de la afición que nunca abandona, de los jugadores que han dado todo sin recibir lo justo. La Jaiba Brava no está muerta. Lo que está muerto es el silencio de quienes deberían defenderla".