"Promesas y más promesas..." El duro relato del DT de Victoria ante la crisis económica y la ausencia contra Olimpia

Un momento vergonzoso se vivió la tarde de este sábado en <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">la Liga Nacional de Honduras</a></b> luego de que la plantilla de futbolistas del Victoria tomó la decisión de no presentarse a disputar su partido ante Olimpia en el cierre de las vueltas regulares.Primero se manejó la opción de que plantel del club ceibeño iba a viajar a Tegucigalpa vía aérea, pero conforme fue pasando el transcurso de este sábado <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/oficial-victoria-tegucigalpa-donde-enfrentaria-olimpia-detalles-intimos-honduras-AO28519191" target="_blank">decidieron no viajar a la capital</a></b> para el juego oficial de la jornada 22.