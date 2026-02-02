André Jardine, DT de América, señaló fortaleza de Olimpia, resaltó a la afición, al Nacional y adelantó alta: "Tienen nuestro respeto"

Destacó que su cuerpo técnico ha realizado una gran análisis de los merengues y resaltó una fortaleza ofensiva de la que se cuidarán en este compromiso.

Además, dejó muy claro que para la vuelta en la Ciudad de México tendrán a su fichaje estrella, que también tiene la opción de debutar el fin de semana en la Liga MX.



CONFERENCIA DE ANDRÉ JARDINE



Análisis del Olimpia: "Tramos de hacer nuestra parte, de historia y análisis a profundidad y sobre todo en una ronda de eliminación, son partidos distintos de ida y vuelta. El rival se sentirá más fuerte y confianza, los analizamos hasta el mínimo detalle. Sin duda hará dos buenos partidos".



Concepto del rival: "Es un equipo que llega a esta competición tiene sus méritos, cuando afronta este tipo de competencias multiplica sus fuerzas. Respeto máximo al Olimpia, vamos a dedicarnos al 100%".



Trabajo mental para el ambiente en contra: "La adaptación al ambiente y estadio la experiencia lo va dando, aquí hay mucha experiencia y hemos vivido situaciones similares. Vamos a estar concentrados y alejarnos de las distracción, estaremos enfocados en el rival".



Opinión de la cancha del Nacional y el concepto de Honduras: "De mi parte es mi primera vez en Honduras, miramos un estadio conforme con buen pasto y permite jugar y es cuidado que tienen que ofrecer de desarrollar buen fútbol. Vamos a encontrar un lindo escenario, que estará completamente lleno y eso transforma una fiesta del fútbol. Que sea un gran espectáculo".



Favoritismo de América y eso no afectará: "Yo trato de no mirar lo mucho que hablan desde afuera, aquí hay mucho trabajo por hacer. Mucho respeto, son 11 contra 11 en la cancha y en el fútbol hay equilibrio, buenos entrenadores y equipos organizados. Cada rival tiene sus formas y respeto, lo más importante es estar conectados con los objetivos desde el minuto 1".



Fortalezas del Olimpia y bajas de América: "Partido a partido, la ida merece el planteamiento y conexión 100%. Olimpia tiene muchas virtudes, estamos conscientes y mirando los videos, donde miramos las fortalezas y debilidades. Esperamos neutralizar, tiene dos delanteros con mucha fuerza y capacidad impresionante, por ahí comienza, pero no nos conviene hablar de las fortalezas del rival. Nos preparamos para cada detalle".



El inicio con pie derecho: "Esta competición tiene toda nuestra importancia, cualquier error será muy caro. América no va pensando cuidar jugadores, ellos están al 100%".



Raphael Veiga estará o no para el juego de vuelta contra Olimpia: "Se están haciendo los trabajos, pero cuando llegue entrenará parejo y no tiene problemas físicos. Depende todo de su adaptación, altitud y esperamos contar con él ante Monterrey y luego la vuelta. Zendejas también está con nosotros y bien, muy felices con su retorno, le falta juego".