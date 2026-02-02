André Jardine, DT de América, señaló fortaleza de Olimpia, resaltó a la afición, al Nacional y adelantó alta: "Tienen nuestro respeto"

André Jardine, técnico brasileño del América, espera un ambiente espectacular para el encuentro de este martes 3 de febrero <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/var-concacaf-definio-arbitro-olimpia-america-antecedentes-leon-nacional-champions-PP29151439" target="_blank">contra Olimpia</a></b> por la ida de la primera ronda de la<b> Concacaf Champions Cup.</b>El estratega, con experiencia en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/brasil-vs-espana-final-juegos-olimpicos-tokio-2021-en-vivo-medalla-oro-campeon-EDDZ1483645" target="_blank">Sub-23 de Brasil</a></b> donde obtuvo la medalla de oro, también cuenta con cinco títulos con Américas y tres han sido de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/ligamexico" target="_blank">Liga MX</a>.</b>