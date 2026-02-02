Liga Nacional

Mundialista de Panamá es el nuevo fichaje de Real España para la temporada 2025-2026

La Máquina sumó a su sexta alta y llega procedente del Plaza Amador.

    Julio Dicaprio Rodríguez es el nuevo refuerzo de los aurinegros para la temporada. Foto cortesía Real España.
2026-02-02

El Real España cerró este lunes 2 de febrero sus fichajes para el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y Concacaf Champions Cup 2026.

La Máquina sumó un total de seis altas para afrontar los dos campeonatos que disputan: Juan Manuel Capeluto, David Sayago, Pipo López, Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández fueron los anteriores fichajes.

El panameño Julio Dicaprio Rodríguez llega a la institución procedente del Plaza Amador en calidad de préstamo por un año. Es lateral izquierdo.

Tiene 20 años y fue mundialista panameño en la anterior justa desarrollada en Chile 2025 y en el mercado está tasado en 175 mil dólares.

Oriundo de Panamá Viejo, dio sus inicios en Ciudad FC en Viejo Veranillo y desde ese momento todo en su vida ha sido crecimiento en el fútbol que es su pasión.

Siguió en las categorías Sub-13 y 15 de Plaza Amador, para luego pasar por la categoría Juvenil y Prom hasta que se dio su debut en el equipo mayor con el técnico Jorge Dely Valdés.

Dicaprio Rodríguez disputará el puesto con el experimentado Franklin Flores, quien muchos años ha sido el titular indiscutible en el equipo dirigido por el costarricense Jeaustin Campos.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
Concacaf Champions Cup
Real España
