Mundialista de Panamá es el nuevo fichaje de Real España para la temporada 2025-2026

El Real España cerró este lunes 2 de febrero sus fichajes para el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y Concacaf Champions Cup 2026. La Máquina sumó un total de seis altas para afrontar los dos campeonatos que disputan: Juan Manuel Capeluto, David Sayago, Pipo López, Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández fueron los anteriores fichajes.

El panameño Julio Dicaprio Rodríguez llega a la institución procedente del Plaza Amador en calidad de préstamo por un año. Es lateral izquierdo. Tiene 20 años y fue mundialista panameño en la anterior justa desarrollada en Chile 2025 y en el mercado está tasado en 175 mil dólares.