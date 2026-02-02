Mundialista de Panamá es el nuevo fichaje de Real España para la temporada 2025-2026

El Real España cerró este lunes 2 de febrero sus fichajes para el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y <b>Concacaf Champions Cup 2026.</b>La Máquina sumó un total de seis altas para afrontar los dos campeonatos que disputan: <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/extranjero-rechazo-olimpia-termino-fichando-club-liga-nacional-honduras-CO29149964" target="_blank">Juan Manuel Capeluto</a></b>, David Sayago, Pipo López, Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández fueron los anteriores fichajes.