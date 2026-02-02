Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Choque de fieras en el Nacional de Tegucigalpa
Descargar Aquí
Mas Portadas
Teófimo López vs Shakur Stevenson golpe a golpe en Nueva York
Motagua se queda con el 'killer' Rodrigo de Olivera
El 'Rey de la gambeta' alista maletas para Argentina
Keyrol Figueroa, cerca de dejar el Liverpool para irse al Oporto
El elegido para buscar el nuevo técnico de Honduras
Mbappé defiende a Vinicius y revela lo sucedido con Xabi en Real Madrid
¿Kervin Arriaga se va del Levante? El técnico lo revela
Arriaga visita un Santiago Bernabéu en llamas
Olimpia rechaza oferta del Alajuelense por Jorge Álvarez
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Rodrigo de Olivera rompe el silencio: por qué fichó por Motagua y su polémica salida de Olancho: "No entiendo el enojo"
Videos
Olancho FC y Lobos UPNFM no se hicieron daño y registraron el quinto empate de la jornada 3 del Clausura 2026
Videos
Jeaustin Campos se rinde ante el carácter de su equipo y revela lo que pasa con Nixon Cruz y su lesión: "No estuvo entrenando"
Videos
Aficionados de Real España se enfadan con Saíd Martínez tras el empate contra Motagua
Videos
¡Frenético empate! Real España y Motagua reparten puntos en el primer clásico del torneo Clausura 2026
Videos
Rodrigo de Olivera se estrena con Motagua ante Real España: así fue el primer gol del 'killer' uruguayo en el Clausura 2026
Videos
¡Génesis PN falló un penal! Choloma le arrancó un punto con sabor a triunfo en la lucha por el no descenso
Videos
Espinel revela lo que le preocupa de Olimpia, resta importancia a las bajas de América y adelanta: "Si llegan no estarán al 100"
Videos
Manchester United vive una noche mágica en Old Trafford gracias a un gol en el 95' de Sesko
Videos
Con un penal de Mbappé en el 100', Real Madrid saca un triunfo valioso ante el Rayo Vallecano
Videos
El hondureño Teófimo López pierde ante Shakur Stevenson en el Madison Square Garden
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
EN FOTOS
¡Costa Rica está en otro nivel! Así sería el nuevo estadio de Alajuelense: lugar, capacidad y los lujos que tendrá
POLÉMICA
Desde el Rayo hacen estallar al Real Madrid con su publicación: "Pobrecitos, tienen que llorar, añadir 10 minutos, pitar penal y ..."
Mercado
Barcelona concreta fichaje que ilusiona, dejó tirado a Pep Guardiola y el nuevo equipo de Karim Benzema
REACCIONES
Prensa internacional se rinde tras paliza sobre Teófimo López: "Lo barrieron", "Shakur lo dominó"