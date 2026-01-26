Estadisticas de ligas
Keyrol Figueroa, cerca de dejar el Liverpool para irse al Oporto
El elegido para buscar el nuevo técnico de Honduras
Mbappé defiende a Vinicius y revela lo sucedido con Xabi en Real Madrid
¿Kervin Arriaga se va del Levante? El técnico lo revela
Arriaga visita un Santiago Bernabéu en llamas
Olimpia rechaza oferta del Alajuelense por Jorge Álvarez
Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a Arbeloa como nuevo técnico
¡Campeón! Pinto le regala el título 40 a Olimpia
Olimpia vs. Marathón: La batalla final
Eduardo Espinel responde a las críticas en Olimpia
Liga Nacional
Edwin Rodríguez palpita al América y atiza contra la prensa de Costa Rica: "No me gusta que vean de menos a la liga de Honduras"
Kéylor Figueroa, cerca de dejar Liverpool para jugar con club ganador de Champions League
Espinel le pone las cosas claras a Alajuelense luego del interés por fichar a Jorge Álvarez: "Olimpia es el más grande"
¿Jugaría en Olimpia? Denil Maldonado no se arruga con la respuesta: "Al final del camino..."
Así fue el primer gol de Romell Quioto con el Al Faisaly de la segunda división de Arabia: el hondureño le marcó a su exequipo
Edwin Rodríguez salva a Olimpia: los Albos estrenaron la corona derrotando con lo justo a Génesis PN en el Clausura 2026
Lobos UPN le quitó el triunfo de las manos a Marathón: Jairo Róchez le empató en el 90+7' y se reparten puntos en Choluteca
El impresionante recibimiento de la Ultra Fiel a Olimpia como bicampeón de Honduras
La épica llegada de Olimpia al primer partido de Liga Nacional en el Clausura 2026
Platense y Victoria protagonizaron el primer empate del Clausura: La Jaiba celebra más el punto
México sufrió ante Bolivia en partido amistoso: Berterame salvó el trabajo del Vasco Aguirre
insólito
"El que sepa de algo, me chifla": es profesional, lo tienen borrado en su equipo y busca nuevo club por Facebook
Un lujo
Concacaf se rinde: así va la construcción del estadio más moderno de Centroamérica y la fecha de su estreno
EN FOTOS
¡Llegó la 102! Condepor inaugura cancha de usos múltiples en la colonia Bernardo Dazzi de Tegucigalpa
EN FOTOS
El VAR no intervino en una mano a favor del Villarreal, jugador del Madrid besó a un rival y Mbappé se 'burla' de Brahim