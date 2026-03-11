Así es la nueva vida de Carlos 'Chino' Discua en USA luego de retirarse del fútbol: "Aquí le hacemos de todo"

El hondureño se retiró del fútbol y decidió irse a Estados Unidos: así es la nueva vida del exfutbolista de Motagua.
'Chino' Discua se retiró del fútbol profesional y en una transmisión en vivo reveló cómo es su nueva vida en Estados Unidos y a esto se dedica luego de irse de Honduras.
Carlos 'Chino' Discua brilló en la primera división del fútbol hondureño y uno de los equipos donde más destacó fue en el Motagua.
Carlos Discua estuvo en Motagua entre el 2011 al 2018, logrando cuatro títulos de Liga Nacional de Honduras, además de convertirse en capitán del Ciclón Azul.
Carlos Discua hace unos años tomó la decisión de residir en Estados Unidos luego de retirarse del fútbol tras una exitosa carrera en territorio catracho.
El exfutbolista, Chino Discua ya tiene varios años viviendo en Houston junto a su esposa y sus hijos.
Clara Fúnez es la esposa del exjugador hondureño, Carlos Discua, quien ahora reside en Estados Unidos y tiene une nueva vida luego de retirarse del fútbol.
Carlos Discua es bastante activo en TikTok y hace lives junto a batallas junto a exjugadores hondureños o personas ligadas al fútbol, fue en esta plataforma donde le consultaron a qué se dedica actualmente.
Discua inició diciendo que siempre juega fútbol y participa en diversos torneos burocráticos en Estados Unidos, actualmente vive en Houston y viaja a otras ciudades a jugar.6
Mediante el fútbol burocrático es que se agencia dinero para sacar adelante a su familia, aunque no solo se dedica a esto, según lo que contó en el live de TikTok.
Discua también mencionó que compra y vende carros en Estados Unidos: “Si ocupa algún carrito solo escribame en privado y se lo conseguimos”, le dijo a uno de sus seguidores.
El otro trabajo que tiene el 'Chino' Discua es entregar paquetes de Amazon. De hecho en un live que hizo este 10 de marzo él andaba haciendo entregas de paquetes. “Aquí le hacemos de todo”, dijo el zurdo.
Carlos Discua mencionó que tuvo que retirarse del fútbol profesional en 2019 y buscar mejores oportunidades en EE UU: “Es complicado en algunos clubes cuando no te pagan entonces uno tiene que velar por el bienestar de tu familia”.
Carlos Discua dijo que no le da pena entregar paquetes o vender carros para salir adelante en Estados Unidos, mientras tenga un trabajo honrado y saque adelante a su familia.
“Jugamos en varias ligas y ahí andamos ligados al fútbol, después de la pandemia tuvimos que ver cómo hacíamos para tener bien a la familia”, comentó en el live.
Carlos Discua se retiró en 2019 jugando en Liga de Ascenso con el equipo Cedritos FC, después tomó la decisión de irse a Estados Unidos donde radica específicamente en Houston.