¿Honduras puede ser invitada al Mundial 2026 tras la ausencia oficial de Irán?

La selección de Irán no será parte del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
El origen viene del conflicto políticos y ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán desde finales de febrero.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, prohibió anteriormente la presencia en el país de aficionados incluyendo a los provenientes de Irán.
La FIFA hizo todo lo posible para que Irán acudiera al Mundial 2026, pero no se logró finalmente.
El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, aseguró que la selección persa de futbol no participará en el Mundial 2026, en el que juega sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos.
"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro de Deportes, Ahman Donyamali, según medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció Ali Jamenei.
"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.
Con la no presencia de Irán, se activan los protocolos reglamentarios de la FIFA en estas situaciones de ausencias.
Y surge otra interrogante ¿Puede la Selección de Honduras ser invitada?
El reglamento de la FIFA establece que "si una asociación participante se retira o es excluida, el Consejo FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y podrá decidir sustituir a la asociación participante en cuestión por otra". Esto abre un panorama de tres posibilidades.
Reemplazo: Aunque no es obligatorio, el cupo puede ser ocupado por otra selección, generalmente de la misma confederación, pero la decisión final es del Consejo de la FIFA.
No hay sorteo nuevo: La selección reemplazante ocupa el lugar y calendario de la que se fue, sin rehacer el sorteo de grupos.
La afición hondureña se siente en la expectativa debido a la posibilidad de ver a la Bicolor en un Mundial.
Sin embargo, las selecciones de Asia podrían ocupar la vacante, entre ellas Iraq, que tiene su lugar en el repechaje y Emiratos Árabes Unidos, que rozó clasificar a esta instancia.
Mientras que de las mejores selecciones posicionadas en el ranking que no tienen su boleto asegurado, está Italia. Pero jugará el repechaje de la UEFA buscando ese boleto.
La posibilidad que Honduras sea invitada es muy lejana, quedó a un paso del repechaje por parte de Concacaf, tomando en cuenta posiciones de ranking y que una nación de Asia ocuparía el puesto de Irán, que es la misma Confederación. Oficialmente.
La vacante está en el Mundial 2026, Irán estaba ubicada en el grupo G donde enfrentaría a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto el 15, 21 y 26 de junio, todos en USA.