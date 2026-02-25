Estadisticas de ligas
¡Bailando a octavos!
¡Por violencia, peligra el Mundial en México!
Motagua le da otro golpe al león
Batalla por el segundo lugar
Presidente del Real España ratifica a Jeaustin Campos
LAFC de la MLS humilla al Real España en la Concacaf Champions Cup
Locura por Heung-Min Son en Honduras
Victoria puso de rodillas al bicampeón Olimpia
Los Ángeles de SON aterrizan el domingo
Honduras clasifica a su séptimo Mundial Sub 17
Raúl Cáceres le tira con todo a Eduardo Espinel: "Me da lástima"
Troglio levanta la mano para dirigir a Honduras y dio detalles de reunión con Francis Hernández: “La pelea no es nada fácil”
Raúl Cáceres le tira con todo a Eduardo Espinel: "Me da lástima"
Juventus se quedó a nada de la épica remontada, pero dice adiós a la Champions League de la forma más amarga
PSG sufre para eliminar a Mónaco, pero clasifica a los octavos de final de la Champions League
¡Vinicius bailó! Real Madrid eliminó al Benfica de José Mourinho y se clasificó a los octavos de la Champions League
¡Quioto les dio la victoria! Así fue el nuevo golazo del hondureño con Al Faysaly de Arabia Saudita
Champions League: Atalanta remonta un 0-2 y se clasifica a octavos de final con un gol en el 90+5 tras error grave del portero del Borussia Dortmund
Cristiano Ronaldo llegó a los 965 goles y Al Nassr vapulea sin piedad a Al Najma: son líderes de la Liga de Arabia Saudí
Mourinho sí estará en el Bernabeú: el vídeo que confirma su presencia en el Real Madrid-Benfica por la Champions League
¿Se va Nixon? Jeaustin Campos se rinde ante su equipo tras quedar eliminados: “Se demostró que la diferencia no era tan grande”
Fichajes: Dereck Moncada apunta a Europa, Rueda volvería, dos hondureños a la MLS y entrenador se acerca a la Bicolor
HISTÓRICO
Así es el Bodo/Glimt, el caballo negro de Champions: tienen a top de la Bota de Oro y la noticia que pone a temblar a Guardiola
MUNDIAL 2026
¡Bombazo en el Mundial 2026! Piden a la FIFA cambiar de sedes y este sería el país anfitrión: "Está creciendo rápidamente..."
champions league
Arbeloa lo recupera y las sensibles bajas: alineación del Real Madrid para eliminar al Benfica y avanzar a octavos