Estadisticas de ligas
Mundial 2026
Champions League
Centroamérica
No Todo es Futbol
Segunda División
Torneo de Reservas
MLS
Futbol Mexicano
Fútbol femenino
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Motagua le da otro golpe al león
Descargar Aquí
Mas Portadas
Batalla por el segundo lugar
Presidente del Real España ratifica a Jeaustin Campos
LAFC de la MLS humilla al Real España en la Concacaf Champions Cup
Locura por Heung-Min Son en Honduras
Victoria puso de rodillas al bicampeón Olimpia
Los Ángeles de SON aterrizan el domingo
Honduras clasifica a su séptimo Mundial Sub 17
Olimpia va por una nueva hazaña en México
Francis Hernández sobre los candidatos al banquillo de la 'H'
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Motagua pinta el clásico de azul ante un Olimpia que cae por segundo partido consecutivo
Videos
Erick Puerto confiesa que lloró por no salir al extranjero y el consejo que le dio Solani: "Las cosas estaban cerradas"
Videos
Platense le pasa por encima a Juticalpa FC y logra su primer triunfo del Clausura 2026: 'Yío' Puerto vuelve a aparecer
Videos
Darixon Vuelto previo al LAFC-Real España: “Sabemos que la MLS es superior, pero vamos con convicción a Estados Unidos”
Videos
Liverpool gana por primera vez en el estadio de Nottinhgham y se acerca a puestos de Europa
Videos
Suárez tuvo que contenerlo: la furia de Messi contra el árbitro tras la goleada que sufrió el Inter Miami ante LAFC
Videos
Los Ángeles FC amarga el debut de Messi y del campeón Inter Miami
Videos
Choloma encontró su primer triunfo y le quitó el invicto al Victoria en un duelo directo en busca de la salvación
Videos
Zapatazo infernal: así fue el quinto gol del hondureño Dereck Moncada con el Inter de Bogotá frente a Millonarios
Videos
Olancho le arranca un punto a Marathón que agudiza la crisis de partidos sin ganar en el Clausura 2026
Videos
Cristiano Ronaldo se luce con un doblete y llega a los 964 goles en la paliza de Al Nassr sobre Al Hazem
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
¡impensado!
Inter Miami va por la leyenda del Real Madrid: se reunieron con él para ficharlo y jugaría con Messi
La vuelta de ZZ
Zidane toma decisión con el Real Madrid y confirma su regreso para dirigir tras 4 años en el olvido: "Hay acuerdo"
Barcelona
Flick no pidió su fichaje para el Barcelona, no juega nunca y le daría la peor noticia a esta selección para el Mundial 2026
Tabla de goleadores
¡Romperredes absoluto! Mbappé y Haaland quedan rezagados en la lucha por la Bota de Oro 2026