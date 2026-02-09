Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Francis Hernández sobre los candidatos al banquillo de la 'H'
Descargar Aquí
Mas Portadas
El Súper Bowl 2026 con Bad Bunny como estrella principal
América deja moribundo al León
Choque de fieras en el Nacional de Tegucigalpa
Teófimo López vs Shakur Stevenson golpe a golpe en Nueva York
Motagua se queda con el 'killer' Rodrigo de Olivera
El 'Rey de la gambeta' alista maletas para Argentina
Keyrol Figueroa, cerca de dejar el Liverpool para irse al Oporto
El elegido para buscar el nuevo técnico de Honduras
Mbappé defiende a Vinicius y revela lo sucedido con Xabi en Real Madrid
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
"Chuy" Pérez se pronuncia luego del polémico gol anulado ante Real España en el derbi: "Nunca estoy adelantado"
Videos
Técnico de la Sub-17 de Honduras baja el favoritismo para clasificar al Mundial y hace petición: "Los chicos lo disfrutan"
Videos
La Sub-17 de Honduras derrota a Guyana y se queda a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2026
Videos
Pablo Lavallén pide se investiguen a los árbitros del Marathón vs Real España por polémica
Videos
Aficionados de Marathón ENFURECEN tras gol invalidado injustamente en el clásico contra Real España
Videos
Platense y CD Choloma siguen sin conocer la victoria en el Clausura 2026 luego de empatar en el Olímpico por la jornada 4
Videos
Bad Bunny puso a bailar a todos: así se vivió el show del medio tiempo en la final de la NFL en el Super Bowl LX
Videos
Jeaustin Campos dice que Real España fue superior a Marathón y se sincera sobre las polémicas: "Así nos ha pasado a nosotros"
Videos
Lavallén le dice de todo a los árbitros y se acuerda de Olimpia: "Me robaron en la final; por eso no vamos al Mundial"
Videos
Real España tumba al Marathón en el Yankel en clásico marcado por la polémica arbitral
Videos
Real Madrid sale vivo de Mestalla y mete presión al Barcelona en la Liga Española; Mbappé marcó el suyo
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
El robo
¡Real Madrid quiere dar el bombazo a Barcelona! Este crack desea robar a Flick y repetir el caso Figo: "Gran objetivo"
Barcelona
Hansi Flick toma una decisión que sacude Barcelona en plena temporada y Laporta está de acuerdo
SUPER BOWL LX
Bad Bunny hace historia en el Super Bowl, Honduras fue protagonista y Trump destruye al cantante: "Es uno de los peores"
Mucha polémica
El doble error que afectó a Marathón, el penal que le dieron al Real España y Lavallén explota contra el árbitro