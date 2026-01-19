Estadisticas de ligas
Mbappé defiende a Vinicius y revela lo sucedido con Xabi en Real Madrid
Descargar Aquí
Mas Portadas
¿Kervin Arriaga se va del Levante? El técnico lo revela
Arriaga visita un Santiago Bernabéu en llamas
Olimpia rechaza oferta del Alajuelense por Jorge Álvarez
Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a Arbeloa como nuevo técnico
¡Campeón! Pinto le regala el título 40 a Olimpia
Olimpia vs. Marathón: La batalla final
Eduardo Espinel responde a las críticas en Olimpia
¡Final sin tregua! Marathón y Olimpia dejan el título en el aire en Honduras
Pinto rompe el silencio: "Eso sí me molestó del Profe Rueda"
VIDEOS
Videos
La guerra por la toalla de Mendy: la imagen insólita del Senegal-Marruecos en la final de la Copa Africana
Videos
Mbappé sobre Vinicius, la pitada en el Bernabéu y su relación con Xabi Alonso: "No me hago el tonto, han pasado cosas"
Videos
Espinel confirma dónde quiere reforzar al Olimpia, la situación de Jorge Álvarez y advierte al América: "A veces un 11 contra 11..."
Videos
Frenkie de Jong explota por el arbitraje de Gil Manzano tras derrota del Barcelona: "No se puede hablar..."
Videos
Hansi Flick atiza tras el escándalo arbitral en el Real Sociedad-Barcelona: "No quiero perder energía con este tipo"
Videos
¡Escándalo en la Copa Africana de Naciones! Las dos polémicas por la que Senegal se fue del campo ante Marruecos
Videos
Estrella del Real Madrid es el villano: así fue el agónico triunfo de Senegal ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones
Videos
Real Sociedad, contra todo pronóstico, le arruina la fiesta al Barcelona de Flick
Videos
Fichajes Honduras: Romell Quioto regresaría a Honduras, Brayan Moya a Marathón y, ¿sale Yío Puerto?
Videos
"Chato" Padilla toma como revancha al Choloma, fichajes y no tiene pelos en la lengua: "Aquí no sirve hablar bonito"
Videos
Cristiano Ronaldo se burla de sus rivales y Al Nassr por fin gana su primer partido de 2026
PRIMERA OFERTA
Xabi Alonso recibe su primera oferta luego de ser despedido de Real Madrid: club de Champions League lo quiere fichar
¡QUÉ DETALLAZO!
¡Obsequio inolvidable! Crack mundial del Real Madrid le regaló su camiseta a Kervin Arriaga en el Bernabéu
POSIBLE 11
¡Marathón es candidato! Así sería el nuevo 11 titular de Lavallén para buscar la décima en el Clausura de la Liga Nacional
Arranca el León
¡Caras nuevas! Olimpia inicia pretemporada pensando en otro "Tri" y enfocado en el América de México