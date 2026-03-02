Estadisticas de ligas
Mundial 2026
Champions League
Centroamérica
No Todo es Futbol
Segunda División
Torneo de Reservas
MLS
Futbol Mexicano
Fútbol femenino
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
¡Triunfo del Monstruo con polémica!
Descargar Aquí
Mas Portadas
La H se la juega con un español
¡Bailando a octavos!
¡Por violencia, peligra el Mundial en México!
Motagua le da otro golpe al león
Batalla por el segundo lugar
Presidente del Real España ratifica a Jeaustin Campos
LAFC de la MLS humilla al Real España en la Concacaf Champions Cup
Locura por Heung-Min Son en Honduras
Victoria puso de rodillas al bicampeón Olimpia
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Eddie Hernández evitó que Real España perdiera el invicto con 10 jugadores y Platense asustó al líder del torneo Clausura
Videos
Javier López se va en contra del arbitraje, esto dijo del nuevo DT de Honduras y sorprende: "El que no llora, no mama"
Videos
Messi comanda la remontada del Inter Miami ante Orlando City y logran la primera victoria oficial en la MLS 2026
Videos
John Kleber le arrebata el triunfo al Olancho FC con un gol in extremis y salva el invicto del Motagua en el Clausura 2026
Videos
¿Marathón ganó con ayuda arbitral? Pablo Lavallén responde muy franco: “Hoy el perjudicado fue Olimpia”
Videos
¿Y la controversia? Espinel resaltó el gran pecado del Olimpia en la derrota frente al Marathón: "Ellos tuvieron más..."
Videos
Aficionados de Marathón estallan de emoción tras ganarle a Olimpia en el clásico hondureño
Videos
Con gol en fuera de juego, Marathón venció a Olimpia en el clásico sampedrano y rompe racha negativa.
Videos
¡Tremenda polémica! Henry Figueroa fulmina al Olimpia y Marathón remontó en el clásico nacional
Videos
Con tres goles de tiros de esquina, el Arsenal ganó el clásico de Londres ante Chelsea y sigue líder en la Premier League
Videos
Jorge Luis Pinto, ex entrenador de Honduras, lanza duro ataque a James Rodríguez: "No es una maravilla"
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
una travesía
Los exjugadores del Barça y Real Madrid que huyeron de Irán por el conflicto con USA: "No he podido comunicarme con él"
ESPAÑA DE LUTO
Falleció en pleno partido y toda España queda impactada por lamentable noticia: esta es la razón de su muerte en el estadio
Clasificación
Bota de Oro 2026: Harry Kane fulmina a Mbappé, la amenaza contra Haaland y los dos de la Ligue 1 que humillan al PSG
¡escándalo!
Le fue infiel a su novia el mismo día que le pidió matrimonio y ella lo expone todo: "Cómo alguien puede ser tan malvado..."