Aficionados de Real España reaccionan al empate vibrante contra Platense en el Morazán

2026-03-02
Real España y Platense igualaron en un vibrante juego en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Ante ello, así reaccionó la afición Aurinegra. Wálter García platicó con los hinchas del club.