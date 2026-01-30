Estadisticas de ligas
Teófimo López vs Shakur Stevenson golpe a golpe en Nueva York
Descargar Aquí
Mas Portadas
Motagua se queda con el 'killer' Rodrigo de Olivera
El 'Rey de la gambeta' alista maletas para Argentina
Keyrol Figueroa, cerca de dejar el Liverpool para irse al Oporto
El elegido para buscar el nuevo técnico de Honduras
Mbappé defiende a Vinicius y revela lo sucedido con Xabi en Real Madrid
¿Kervin Arriaga se va del Levante? El técnico lo revela
Arriaga visita un Santiago Bernabéu en llamas
Olimpia rechaza oferta del Alajuelense por Jorge Álvarez
Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a Arbeloa como nuevo técnico
Liga Nacional
Cristiano Ronaldo anota su gol 961 ante Al Khohood y empata a Quiñones en la tabla de goleo de la Liga Árabe
Santiago Ramírez: Los dos jugadores que le sorprendieron en Olimpia y el motivo de su fichaje: "Es el más grande de Honduras"
Emanuel Hernández mira a Juticalpa FC, pero advierte al América: "Dejaremos el alma en la cancha"
Técnico del Levante sobre la ausencia de Kervin Arriaga en los últimos dos partidos: "Ha hecho la mejor semana de entreno desde que estoy aquí"
La Europa League también confirma sus enfrentamientos en playoffs: dos duelos estelares
Real Madrid va por su revancha: así quedaron definidos los playoffs de la Champions League
Flick responde sobre fichajes y rompe el silencio por la salida de Dro: "Aquí tenía un gran futuro"
Con goles de Romario Da Silva y John Kleber, Motagua derrota al Platense en su debut en el Clausura
Choloma le arrebata la victoria a Lobos UPNFM y ambos equipos siguen sin conocer la victoria en el Clausura 2026
Dereck Moncada vuelve a lucirse en Colombia: así fue el segundo golazo del hondureño con el Internacional de Bogotá
Teófimo López en exclusiva antes de pelear contra Shakur Stevenson: "Gracias a todos mis catrachos por el apoyo"
CAF
¿Le quitarán el título a Mané? las duras sanciones de la CAF a Marruecos y Senegal por incidentes en la final: estrella fue castigada
MERCADO EN EUROPA
Real Madrid busca nuevo técnico, Barcelona va por un crack y Benzema recibe oferta para dejar la liga de Cristiano
Torneo Clausura
Fichajes Liga de Ascenso: Olimpia cede a jugadores, Motagua refuerza al campeón y el meta que Haaland le marcó 9 goles tiene nuevo club
los detalles
¡Polémica en Arabia! Benzema se niega jugar con su equipo tras conocer la oferta de renovación: "Ridícula e insultante"