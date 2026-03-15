Así es el Estadio Butarque, escenario del Honduras vs Perú en España

2026-03-15
La primera prueba de Francisco Molina será en el Estadio Butarque de España. Ahí, la Bicolor hondureña se enfrentará a Perú en la fecha FIFA de marzo. Claudia Torres trae tos los detalles sobre el escenario del primer juego en la nueva era nacional.