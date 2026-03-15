Estadisticas de ligas
Mundial 2026
Champions League
Centroamérica
No Todo es Futbol
Segunda División
Torneo de Reservas
MLS
Futbol Mexicano
Fútbol femenino
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Así es el Estadio Butarque, escenario del Honduras vs Perú en España
2026-03-15
Redacción Diez
La primera prueba de Francisco Molina será en el Estadio Butarque de España. Ahí, la Bicolor hondureña se enfrentará a Perú en la fecha FIFA de marzo. Claudia Torres trae tos los detalles sobre el escenario del primer juego en la nueva era nacional.
MAS VIDEOS
Videos
Premier League: Liverpool tropieza contra el único equipo que no ha ganado en el 2026
Videos
Lavallén responde a Názar y el mensaje a su equipo: "No estamos lo suficientemente serenos a la hora de tomar decisiones"
Videos
Barcelona le propinó paliza al Sevilla en el regreso de Gavi; Raphinha hizo tres goles
Videos
Keylor Navas le quita el triunfo a Cruz Azul con una tremenda atajada en el último minuto
Videos
Enrique Facussé explica su regreso a la Liga y el sueño con la Selección: "Llegué hace cinco días al club; trabajo mi cuerpo como nadie"
Videos
¡Olancho FC descarga su furia y en nueve minutos mortales golea al Real España y lo deja sin invicto!
Videos
“Fue un desastre todo”: Salomón Názar estalló tras las expulsiones contra Marathón
Videos
Messiniti y Castillo devuelven la sonrisa a Marathón ante Lobos UPNFM que se cayó a pedazos
Videos
Finalissima Argentina vs España: "En las próximas horas se oficializará la cancelación del partido entre Messi y Yamal"
Videos
¡Polémica en LaLiga! Vio la roja por pellizcarle las partes íntimas a Sorloth en el triunfo del Atlético