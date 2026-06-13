Inicio
Lo último
Copa Mundial 2026
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Mundial 2026
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Videos
Vinicius firmó un golazo, pero Brasil tropieza ante Marruecos en el Mundial
Redacción Diez
seguir +
13 de junio de 2026 a las 20:06
Últimos Videos
Videos
Saíd Martínez hizo historia en el agónico empate entre Qatar y Suiza en el Mundial 2026
Redacción Diez
Videos
Brasil vs Marruecos; aficionado es arrestado por la Policía en las afueras del estadio
Redacción Diez
Videos
¿Los castigarán? Futbolistas son captados fumando antes de su debut en el Mundial
Redacción Diez
Videos
Speed desató la locura: así festejó el primer gol de Estados Unidos en el Mundial
Redacción Diez
Videos
Ibrahimovic despedaza a Panamá en el Mundial: "Serán el saco de boxear"
Redacción Diez
Videos
Insólito protagonista: pato mundialista desata locura en celebración de México
Redacción Diez
Videos
Cyle Larin rescató el empate de Canadá en su debut ante Bosnia en el Mundial
Redacción Diez
Videos
Periodista argentino destrozó a México: "No tenés grandeza, una selección perdedora"
Redacción Diez