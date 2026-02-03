Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
América deja moribundo al León
Descargar Aquí
Mas Portadas
Choque de fieras en el Nacional de Tegucigalpa
Teófimo López vs Shakur Stevenson golpe a golpe en Nueva York
Motagua se queda con el 'killer' Rodrigo de Olivera
El 'Rey de la gambeta' alista maletas para Argentina
Keyrol Figueroa, cerca de dejar el Liverpool para irse al Oporto
El elegido para buscar el nuevo técnico de Honduras
Mbappé defiende a Vinicius y revela lo sucedido con Xabi en Real Madrid
¿Kervin Arriaga se va del Levante? El técnico lo revela
Arriaga visita un Santiago Bernabéu en llamas
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
¿Ya está resuelto? DT del América responde y señala qué le impresionó de Olimpia: "Él nos complicó mucho"
Videos
Espinel da la cara tras la derrota y expone los pecados de Olimpia ante el América: "Este equipo nunca se preparó"
Videos
Olimpia quedó en la lona y América triunfó llevándose gran ventaja en la ida de la Copa de Campeones de Concacaf
Videos
¡Para ponerse de pie! El descomunal golazo de Jorge Álvarez para Olimpia ante el América en Concacaf
Videos
¡Horror defensivo de Olimpia! Así fue el golazo de Víctor Dávila a Édrick Menjívar en el Olimpia vs América
Videos
Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, adelanta su marcador en el Olimpia-América
Videos
¡Descomunal! Así fue la llegada de la Barra Ultra Fiel para apoyar a Olimpia ante el América
Videos
Aficionado de Real España y Cruz Azul sorprende con su favorito en el Olimpia vs América
Videos
Pareja capitalina, con el corazón dividido en la previa del Olimpia vs América por Concacaf
Videos
¡Espectacular! Así fue la llegada de la barra del América al Estadio Nacional Chelato Uclés
Videos
Aficionados del América pronostican goleada ante Olimpia
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
CR7 se sale
Cristiano medita irse del Al Nassr tras la polémica con Benzema, estos clubes pueden ficharlo y la alarma de FIFA
Mercado
Pep Guardiola pagó 72 millones por su nueva figura: estos son los 15 fichajes más caros que se dieron en el mercado
SIN PELOS EN LA LENGUA
Jugó en el Real Madrid y sorprende a todos eligiendo a Messi por encima de Cristiano Ronaldo: "Es el número dos..."
Giro inesperado
Xabi Alonso deja tirado al Liverpool y este sería su nuevo club tras salir del Real Madrid: "Plan de contingencia"