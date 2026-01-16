¿Kervin Arriaga se va del Levante? El técnico lo revela

Estadisticas de ligas
Arriaga visita un Santiago Bernabéu en llamas
Olimpia rechaza oferta del Alajuelense por Jorge Álvarez
Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a Arbeloa como nuevo técnico
¡Campeón! Pinto le regala el título 40 a Olimpia
Olimpia vs. Marathón: La batalla final
Eduardo Espinel responde a las críticas en Olimpia
¡Final sin tregua! Marathón y Olimpia dejan el título en el aire en Honduras
Pinto rompe el silencio: "Eso sí me molestó del Profe Rueda"
Finalísima merecida
VIDEOS
Videos
Carlos Pineda sorprende con revelación de Álvarez y Pinto y avala llegada de Troglio: "Queremos ver si somos buenos afuera"
Videos
Detalles exclusivos sobre Kervin Arriaga: Más clubes de la Liga de España están interesados
Videos
Solani Solano no se guarda nada tras salir de Olimpia y confiesa: "Metieron al segundo equipo y a mí ni me dieron un minuto"
Videos
¿Arriaga se marcha a Italia? Técnico del Levante responde sobre su futuro antes de enfrentar al Real Madrid
Videos
Pastor evangélico sorprende al profetizar llegada de Onan Rodríguez a Olimpia: "¿Te acordarás de mí en 2026?"
Videos
Arbeloa recupera a Mbappé y la petición al Bernabéu previo al duelo contra Levante
Videos
Yamal y Ferran salvan al Barcelona: los culés eliminan a Racing y clasifican a los cuartos de Copa del Rey
Videos
Periodista de El Chiringuito revela a cuál equipo podría ser traspasado Kervin Arriaga en Europa
Videos
Agustín Auzmendi tiene nuevo club tras su paso por Godoy Cruz: "Muy contento de estar acá"
Videos
Tilguath rompe el silencio tras salir del Olancho y revive la polémica con Jhon Jairo López: "No soy una persona de dos caras"
Videos
Gonzalo Ritacco, fichaje de Real España, se confiesa: Anécdota con el "Burrito" Ortega y casi llega a otro grande: "Vengo a pelear por el título"
FOTOGALERÍAS
EN FOTOS
¡Llegó la 95! Condepor inaugura cancha sintética en Santa Cruz de Yojoa: así quedó el hermoso recinto
¡al descubierto!
Zidane rechazó el puesto de Xabi Alonso: revelaron los motivos por los que decidió no volver al Real Madrid
Movimientos
FICHAJES: Olimpia prepara más bajas, Alajuelense contraataca, Kervin Arriaga enloquece a club y Bryan Moya es disputado
mercado de fichajes
Florentino cambia de planes en el Real Madrid y la oferta de 100 millones del PSG; Barcelona ya sabe cuánto vale Julián Álvarez